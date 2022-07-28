إيران تعلن توقيف شبكة جديدة مرتبطة بالموساد الإسرائيلي

أعلنت قوات الأمن الإيرانية، الخميس، توقيف شبكة جديدة مرتبطة بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، بعد أيام من الإعلان عن توقيف خلية مشابهة كانت تعد لاستهداف “مركز دفاعي”.

وأفادت استخبارات الشرطة الإيرانية عن “تفكيك شبكة تجسس إرهابية تابعة لجهاز المخابرات الصهيوني الموساد وإلقاء القبض على عناصرها” الخمسة، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) اليوم.

وأشارت إلى أن أفراد هذه الشبكة “استدرجهم جهاز المخابرات الصهيوني بمساعدة زعيم إحدى الجماعات الانفصالية المرتزقة للكيان الصهيوني”، من دون تفاصيل إضافية.

وأوضح البيان أن الموقوفين الخمسة “كانوا يقومون بجمع معلومات من المناطق المهمة والحيوية في البلاد بدافع الإغراء المالي من الموساد”.

وأضاف أنهم “قاموا بأعمال حرق متعمد للأماكن وكتابة الشعارات المناوئة لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدعاية ضدها وتلقي التوجيهات والدعم المالي من قبل أجهزة مخابراتية معادية لتنفيذ الهجمات المسلحة والأعمال التخريبية”.

وكانت وزارة الأمن (الاستخبارات) الإيرانية، أعلنت السبت توقيف أفراد شبكة “إرهابية” مرتبطة بالموساد، دخلوا أراضيها عبر كردستان العراق لتنفيذ عمليات ضد “مناطق حساسة”.

وكشفت الوزارة في بيان جديد الأربعاء، أن أفراد هذه الشبكة “هم من أعضاء زمرة الكومله الإرهابية العميلة”، في إشارة الى تنظيم ماركسي كردي تم حظره في أعقاب انتصار الثورة الإسلامية عام 1979.

وأكد البيان أن الموقوفين كانوا يعتزمون “تفجير أحد مراكز الصناعات الدفاعية الحساسة في البلاد”، من دون تقديم توضيحات إضافية بشأن الهدف.

وتتهم إيران إسرائيل بالوقوف خلف العديد من الهجمات التي وقعت على أراضيها، مثل عمليات تخريب منشآت نووية، أو اغتيال عدد من علمائها البارزين خلال الأعوام الماضية.

وغالبا ما تعلن السلطات الإيرانية توقيف أشخاص مرتبطين بأجهزة استخبارات تابعة لدول أجنبية خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي أبريل/نيسان، أفاد الإعلام الرسمي عن توقيف 3 أشخاص في محافظة سيستان-بلوشستان بجنوب شرق البلاد، يشتبه بارتباطهم بالموساد، لضلوعهم في نشر “وثائق مصنّفة” سرية.

وفي يوليو/تموز 2021، أعلنت وزارة الاستخبارات توقيف “عناصر عميلة” لإسرائيل وضبط أسلحة كانت معدة للاستخدام في “أحداث شغب”، في أعقاب احتجاجات شهدتها إيران على خلفية شحّ المياه في جنوب غرب البلاد.