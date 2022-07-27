مصر.. تجديد حبس الزميل ربيع الشيخ 45 يوما على ذمة التحقيقات

جدّدت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، حبس الزميل الصحفي ربيع الشيخ 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وفي الثالث من أغسطس/أب 2021، ألقت أجهزة الأمن في مطار القاهرة الدولي القبض على الشيخ، الصحفي بقناة الجزيرة مباشر، فور وصوله مطار القاهرة الدولي لقضاء إجازة قصيرة مع عائلته قادمًا من العاصمة القطرية الدوحة.

ويوافق مطلع أغسطس المقبل مرور عام على اعتقال الشيخ بعد أن أمرت النيابة المصرية بحبسه احتياطيًا بتهمة نشر “أخبار كاذبة” عن الدولة.

وفي مارس/أذار الماضي، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإطلاق سراح الزميل ربيع الشيخ.

وقالت المنظمة إن ربيع محتجز “تعسفيًا” منذ أشهر “لمجرد عمله في الجزيرة”.

#مصر: الصحفي ربيع الشيخ محتجز تعسفيًا منذ ستة أشهر لمجرد عمله في @AJM_masr. تم القبض عليه فور وصوله إلى القاهرة واتهامه منذ ذلك الحين بـ"نشر أخبار كاذبة". طالبوا @alsisiofficial بإطلاق سراحه الآن#الصحافة_ليست_جريمة pic.twitter.com/d1UYTCloMl — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) March 28, 2022

وأدانت شبكة الجزيرة الإعلامية استمرار السلطات المصرية حبس الشيخ، كما طالبت بالإفراج الفوري عنه.

وتعتقل السلطات المصرية 4 صحفيين يعملون بقناة الجزيرة مباشر، هم أحمد النجدي وهشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ، اعتُقلوا جميعهم خلال إجازات اعتيادية إلى مصر خارج نطاق عملهم.

وتطالب شبكة الجزيرة الإعلامية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن أحمد النجدي وزملائه المعتقلين.

وأكدت الجزيرة مجددًا وقوفها الدائم مع صحفييها وكل العاملين فيها، داعية إلى الإفراج الفوري عن النجدي وزملائه الثلاثة المحتجزين في السجون المصرية من دون اتهامات.

وحثت الجزيرة المنظمات والهيئات الداعمة لحرية الصحافة على إدانة اعتقاله التعسفي وغيره من الصحفيين المعتقلين ظلمًا من قبل السلطات المصرية، والدعوة إلى إطلاق سراحهم فورًا.

وكان عدد من صحفيي الجزيرة ومراسليها تعرضوا للاستهداف والاعتقال من قبل السلطات المصرية منذ عام 2013، وحوكم بعضهم بتهم ملفقة، وتعرضوا للسجن وسوء المعاملة، وحُرموا من حقهم في محاكمات علنية عادلة، وأصدرت السلطات المصرية أحكاماً غيابية على عدد منهم وصلت إلى الإعدام.