متظاهرون يقتحمون مقر البرلمان العراقي احتجاجا على ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء (فيديو)

اقتحم متظاهرون، اليوم الأربعاء، مقر البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، والتي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية.

وتمكن المتظاهرون، وهم مؤيدون للتيار الصدري، من دخول مبنى البرلمان، رفضًا لـ”المحاصصة في العملية السياسية”، واحتجاجًا على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.

وقال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر لأنصاره من المتظاهرين إن “القوم يتآمرون عليكم، وإذا أردتم الانسحاب فسأحترم القرار”، مشيرًا أن ما يحدث “رسالة عفوية إصلاحية شعبية”.

ودعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المتظاهرين في بيان إلى “الالتزام بسلميتهم.. وبتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين”، وإلى “الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء”.

وأضاف البيان “سوف تكون القوات الأمنية ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة، والبعثات الدولية، ومنع أي إخلال بالأمن والنظام”.

ويقول الرافضون إن المحاصصة السياسية في الحكم منذ عام 2003 هي التي أوصلت البلاد إلى الأزمتين السياسية والاقتصادية الراهنتين.

ووفق عرف سياسي سائد منذ عام 2003، يتولى كردي رئاسة الجمهورية وشيعي رئاسة الحكومة وسنّي رئاسة مجلس النواب.

وجراء خلافات بين القوى السياسية لم يتم تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

واختار تحالف قوى “الإطار التنسيقي” الشيعي في 25 يوليو/تموز الجاري، محمد شياع السوداني (52 عامًا) مرشحًا لرئاسة الحكومة المقبلة في خطوة جديدة على طريق إنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر.

وانقسمت المواقف بشأن ترشيح السوداني بين مؤيد ورافض، حيث تطالب الحركة الاحتجاجية والتيار الصدري بترشيح شخصية لم يسبق لها أن تولت أي منصب حكومي.

ومن المتوقع أن تُمرر حكومة “السوداني” في مجلس النواب دون عقبات تُذكر في ظل غياب نواب الكتلة الصدرية الـ 73 (من أصل 329) الذين أعلنوا استقالتهم من المجلس في 12 يونيو/حزيران الماضي.

وإثر عدم تمكنها من تشكيل حكومة أغلبية وطنية، جراء رفض قوى “الإطار التنسيقي”، قدمت الكتلة البرلمانية للتيار الصدري استقالتها من البرلمان، وبات “الإطار التنسيقي” يمتلك أغلبية برلمانية تتيح له تشكيل الحكومة.