تركيا تستأنف التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط

قالت تركيا إنها ستبدأ أعمال تنقيب الشهر المقبل عن النفط والغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

وأشار وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، في لقاء تلفزيوني مساء الثلاثاء، إلى وجود أزمة في سوق الطاقة العالمية وأنه من الضروري زيادة ضخ الغاز في المستودعات خلال فصل الصيف.

وقال دونماز إن سفينة التنقيب التركية “عبد الحميد خان” ستبدأ العمل في 9 من أغسطس/آب المقبل.

وأضاف أن منشأة التخزين في منطقة “طوزغولو” ممتلئة تمامًا بسعة 1.2 مليار متر مكعب، كما أن منشأة التخزين في سيليفري (غرب) ممتلئة بنسبة 82%.

وذكر أنه مع اكتمال التخزين في سيليفري بحلول نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، تكون الخزانات ممتلئة بـ6 مليارات متر مكعب من الغاز.

ولم توضح وزارة الطاقة التركية في بيان لها، الثلاثاء، أين ستحصل عمليات الاستكشاف، لكن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي قال الأسبوع الماضي إن تركيا ستستأنف عملياتها الاستكشافية قرب جزيرة قبرص.

يُذكر أن سفينة التنقيب الرابعة “عبد الحميد خان” التي ستشارك في أنشطة التنقيب عن الهيدروكربونات (النفط والغاز الطبيعي) ستكون بمثابة أقوى سفينة تنقيب تركية بمعداتها التقنية وخصائصها الفيزيائية.

ويبلغ طول السفينة 238 مترًا وعرضها 42 مترًا ومزودة بنظام أمان مزدوج، وستعمل على تعزيز جهود تركيا في التنقيب عن الهيدروكربونات.

كما ستؤدي السفينة -التي تتمتع بنظام تحديد مواقع الثروات الباطنية- دورًا مهمًا في إجراء أبحاث فعالة في المياه الإقليمية التركية.​​​​​​​

وسيكون على متن السفينة القادرة على الحفر حتى عمق 12 ألفًا و200 متر، طاقم مكون من 200 شخص.

وفي العام 2020 لوّح الاتحاد الأوربي بفرض عقوبات على تركيا لمضيها قدمًا في استكشاف مخزونات الغاز الطبيعي في مياه متنازع عليها في شرقي المتوسط.

ويدور نزاع بين أنقرة من جهة وأثينا ونيقوسيا من جهة أخرى حول الحدود البحرية.