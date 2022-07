بعد لقائها بلينكن.. أسرة شيرين أبو عاقلة: طالبنا واشنطن بالتحقيق في مقتلها ورفض أي محاولات لطي الملف

التقت أسرة الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، للمطالبة بتحقيق العدالة في استشهادها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في إفادة صحفية إن بلينكن التقى الأسرة، وكرر التأكيد على الحاجة إلى المحاسبة في ما يخص الحادث.

وأفاد شقيقها طوني أبو عاقلة خلال مداخلة له مع الجزيرة أنهم طلبوا إيجاد قناة تواصل مع الخارجية الأمريكية للاطلاع على التحقيق في مقتل شيرين.

وأضاف “جددنا مطلبنا لبلينكن بالتحقيق في مقتل شيرين ورفض أي محاولة لطي الملف، كما طالبنا واشنطن بإعادة النظر في تقرير المنسق الأمني”.

ونشرت لينا أبو عاقلة -ابنة شقيقها طوني- مقطعًا مصورًا عبر تويتر من خارج وزارة الخارجية تقول فيه إنها وأفراد أسرتها الآخرين “هنا للمطالبة بتحقيق العدالة لشيرين”.

وجاء في بيان لينا على تويتر “سوف نتابع المساءلة عن قتلها مهما كلفنا الأمر.. عاشت شيرين لتكشف الحقيقة وراء كل قصة، وسنفعل نحن كذلك”.

Our family just finished meeting with @SecBlinken. Although he made some commitments on Shireen’s killing, we’re still waiting to see if this administration will meaningfully answer our calls for #JusticeForShireen.

— Lina Abu Akleh (@LinaAbuAkleh) July 26, 2022