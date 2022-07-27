بعد رفضها مصافحة السفير الإسرائيلي.. حفل وداع مهيب بعد إقالة وزيرة بحرينية (فيديو)

ودع موظفو هيئة الثقافة والآثار في البحرين رئيستها السابقة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، التي غادرت منصبها بمرسوم ملكي يقضي بإقالتها.

ولم يعلن رسميًا الأسباب التي أدت إلى إقالة الوزيرة من منصبها، واكتفى الديوان الملكي البحريني بإصدار قرار تعيين خليفة بن أحمد رئيسًا للهيئة بدلًا منها، إلا أن ناشطين ومصادر إعلامية أرجعت سبب إقالتها من منصبها إلى رفضها مصافحة السفير الإسرائيلي في البحرين إيتان نائيه.

وشكّل الموظفون ممرًا شرفيًا طويلًا تصاعد التصفيق منه فور دخول الرئيسة السابقة للمقر، وحرصت الشيخة مي على مصافحة الموظفين كلهم بينما انهمرت دموع موظفات الهيئة خلال عناق معها.

وأظهرت فيديوهات جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة الشيخة مي إخفاء تأثرها وهي تمسح دموع الموظفات.

وفي حفل وداع سادت فيه مشاعر الحزن، خصّص الموظفون جدارًا أطلقوا عليه “جدار المحبة”، وعلقوا عليه صور الرئيسة السابقة وكلمات كتبوها في حقها.

وتلقت الشيخة مي باقات ورود وهدايا من الموظفين والتقطت معهم صورًا تذكارية، كما ألقت كلمة عبّرت فيها عن شكرها لمحبتهم ولما قدّموه إلى البحرين.

من القلب ألف شكر لكل رسالة وصلتني، وحدها المحبة تحمينا وتقوّينا — ميّ بنت محمد (@Mai_AlKhalifa) July 22, 2022

وكانت الوزيرة مي قد شاركت، في 16 من يونيو/حزيران الماضي، في جلسة عزاء والد السفير الأمريكي في المنامة، حضرها عدد من السفراء والمسؤولين من بينهم السفير الإسرائيلي لدى البحرين، وأثناء التعريف بالحضور ومصافحتهم علمت الوزيرة بجنسية السفير الإسرائيلي فسحبت يدها ورفضت مصافحته، وقررت الانسحاب من المكان، وطلبت من السفارة الأمريكية عدم نشر أي صورة لها.

وكانت المسؤولة البحرينية قد رفضت في وقت سابق مشروعًا تقدم به مستثمرون يهود من الولايات المتحدة بتشييد حي يهودي مع كتابات إرشادية ونجمة داود تستقبل السياح من باب البحرين حتى الكنيس اليهودي.

واستضاف مركز الشيخ إبراهيم -الذي تديره الشيخة مي- المؤرخ والمفكر اليهودي إيلان بابيه في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، الذي اعتبر أن الحل المستقبلي المنشود يتمثل في إلغاء الاستعمار الاستيطاني العنصري الصهيوني لفلسطين، واعتُبرت الندوة ضربة لجهود التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأصدر ملك البحرين، في 21 يوليو/تموز الجاري، مرسومًا بتعيين الشيخ خليفة بن أحمد رئيسًا لهيئة البحرين للثقافة والآثار، بعد إقالة الشيخة مي، بينما كانت الأخيرة في زيارة لدول البلقان وألبانيا، وفق وكالة الأنباء الرسمية.