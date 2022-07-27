المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تعاون في المجال القضائي

وقّع المغرب وإسرائيل، الثلاثاء، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال القضاء خلال زيارة وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر إلى المملكة في سياق تعزيز الشراكة المتنامية بين البلدين منذ تطبيع علاقاتهما الدبلوماسية.

تهدف المذكرة التي وقعها عن الجانب المغربي وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بشكل خاص إلى التعاون لتحديث منظومة العدالة ورقمنة الخدمات القضائية، وكذلك في “مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب”، كما تنص على إطلاق حوار بين “المحاكم الشرعية” المتخصصة في شؤون الأسرة في البلدين.

ويُقدَّر عدد المغاربة اليهود بنحو 3 آلاف شخص، وهم أكبر طائفة يهودية في شمال أفريقيا، على الرغم من الهجرة الكبيرة إلى إسرائيل منذ 1948.

يأتي توقيع الاتفاق في سياق تكثيف البلدين تعاونهما منذ استئناف علاقاتهما الدبلوماسية أواخر العام 2020 بموجب اتفاق ثلاثي نص أيضًا على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.

وتتزامن زيارة ساعر إلى المغرب التي تستمر حتى غد الخميس، مع زيارة زميله في الحكومة الإسرائيلية وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج إلى المملكة، ويرافق فريج وفد من الصحفيات الإسرائيليات الأعضاء في منتدى يسعى إلى “دعم الحوار بين النساء الصحفيات في المنطقة”.

وأجرى فريج، الثلاثاء، مباحثات مع وزير الشباب والثقافة المهدي بنسعيد حول التعاون الثنائي، والعمل على كيفية التقريب بين المواطنين وبين المجتمعين، وفق ما أوضح الوزير الإسرائيلي في حوار مع موقع le360 المحلي.

وزير التعاون الاقليمي عيساوي فريج @EsawiFr يكشف عن مقصد سياحي ثالث اضافة الى كازابلانكا ومراكش لتشجيع السياحة بين #إسرائيل و #المغرب فما هو المقصد السياحي الجديد ؟ تابع هذا الفيديو القصير pic.twitter.com/WXGWX1MxgV — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 27, 2022

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي قد قام بزيارة للمغرب الأسبوع الماضي، تضمنت محادثات حول إقامة مشاريع في الصناعات الدفاعية بالمغرب، والتعاون العسكري والاستخباراتي.

وعلى الصعيد المدني، تتواصل الشراكة بين البلدين بوتيرة قوية جدًا في المجالات التكنولوجية والاقتصادية والثقافية والرياضية.

وتثير زيارات المسؤولين الإسرائيليين إلى المغرب عادة احتجاجات الناشطين المناهضين للتطبيع تضامنًا مع الفلسطينيين.

كانت إسرائيل والمغرب قد أعلنتا في 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، إثر تجميدها من الرباط عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.

والمغرب هو رابع دولة عربية تعقد اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل منذ 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، بينما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي سلام مع إسرائيل، منذ 1979 و1994 على الترتيب.‎