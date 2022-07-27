الغنوشي للجزيرة مباشر: الاستفتاء مهزلة ونسبة المشاركة أكدت فشل سعيّد في تعبئة التونسيين (فيديو)

قال رئيس حزب حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي إن عملية التصويت على مشروع الدستور الجديد شكلت “مهزلة سياسية فاشلة لترسيخ الانقلاب الذي قام به الرئيس قيس سعيّد” في 25 يوليو/تموز من العام الماضي.

وأضاف الغنوشي في مداخلة له مع الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أن الاستفتاء على الدستورعملية “ساقطة سياسيًا وأخلاقيًا، لأن الرئيس المنقلب لم يسمح بمراقبة سير العملية الانتخابية من قبل لجنة منتخبة من البرلمان وقام بتنصيب لجنة خاصة تأتمر بأمره”، مضيفًا أن العملية بالكامل كانت “مصطنعة بصورة ساذجة”.

رئيس حركة النهضة #راشد_الغنوشي للجزيرة مباشر:

• الاستفتاء الذي شهدته #تونس كان مهزلة ونسبة المشاركة تؤكد أن قيس سعيّد فشل في تعبئة أنصاره.

• الدستور الذي تم الاستفتاء عليه يكرس نظاماً فردياً والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة. pic.twitter.com/JkNnoLuY3U — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 26, 2022

وكان سعيّد قد أعلن دخول تونس “مرحلة جديدة” بعد الموافقة شبه المؤكدة على الدستور الذي طرحه في استفتاء، أمس الاثنين، الذي يعزز صلاحياته وكذلك المخاوف حيال النظام الديمقراطي.

وفي خطاب ألقاه أمام مؤيديه في وسط تونس العاصمة، قال سعيّد إن “ما قام به الشعب درس، أبدع التونسيون في توجيهه للعالم”.

وأضاف “اليوم عبرنا من ضفة إلى أخرى، من ضفة اليأس والاحباط إلى ضفة الأمل والعمل، وسنحقق هذا بفضل إرادة الشعب والتشريعات التي ستوضع لخدمته”.

وشدد الغنوشي خلال مداخلته مع (الجزيرة مباشر) على أن الدستور الحالي يقوم على “إجراءات باطلة ومضامين ترسخ للنظام الديكتاتوري”، معتبرًا أن نسبة التصويت على دستور 2014 بلغت 93%.

وأوضح الغنوشي أن المنتصر في هذه المنازلة السياسية هو “غالبية الشعب التونسي الذي أراد محاربة ومواجهة الديمقراطية الفاسدة عبر الإجهاز عليها والعمل على إحيائها وفق ضوابط جديدة”.

وخلص الغنوشي إلى القول إن القوى السياسية في تونس لن تسمح بعودة الديكتاتورية للبلاد مجددًا، وإنها ستقاوم بجميع الطرق السلمية هذه الإجراءات الباطلة بهدف تكوين صف وطني لاستعادة الديمقراطية.