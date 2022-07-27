افتتاح مركز تنسيق صادرات الحبوب الأوكرانية في إسطنبول (فيديو)

افتُتح رسميًا، اليوم الأربعاء، مركز تنسيق صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في إسطنبول بموجب الاتفاقات الموقّعة في 22 يوليو/تموز بين روسيا وأوكرانيا برعاية تركيا والأمم المتحدة.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في مراسم قصيرة إن المركز الذي يقع في أكاديمية عسكرية سيديره “5 ممثلين من روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بالإضافة إلى تركيا، بعدد متساو من العسكريين والمدنيين”.

وبموجب هذه الاتفاقات التي أبرمت لمدة 4 أشهر بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيكون هذا المركز مكلفًا بإجراء عمليات تفتيش للسفن لدى إبحارها، ولدى وصولها إلى إسطنبول، للتحقق من أنها لا تنقل إلا الحبوب.

وتعاني الأسواق العالمية من نقص شديد في المحاصيل الزراعية خصوصًا القمح الأوكراني، العالقة في الموانئ بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط.

وقال أكار “الذين سيعملون هنا يعلمون أن عيون العالم كله عليهم”، معربًا عن أمله في أن “يسهم المركز بشكل أفضل في تلبية الاحتياجات الإنسانية والسلام الجماعي”.

وأضاف أن القوافل ستبحر من موانئ أوديسا وتشرنومورسك ويوزن. وفي الوقت نفسه، أعلنت البحرية الأوكرانية أن هذه الموانئ الأوكرانية الثلاثة “استأنفت العمل”.

من جانبه، توقع المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في تصريحات لوكالة بلومبرغ، اليوم الأربعاء، أن تنطلق السفن المحملة بالحبوب بموجب اتفاق إسطنبول بين أوكرانيا وروسيا في غضون أسبوعين.