سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

“زراعة كلى ومليون دولار”.. مقدسي يكشف عن عروض تلقاها من إسرائيليين للاستيلاء على منزله (فيديو)

26/7/2022

كشف المواطن المقدسي مازن الدويك عن تلقيه عددًا من العروض من مستوطنين إسرائيليين في محاولة للاستيلاء على منزله بحي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وقال الدويك خلال فيديو تم بثه عبر مواقع التواصل “أنا مريض كلى وأقوم بعملية الغسيل بشكل دائم، وقد عرضوا عليَّ إجراء عملية زراعة كلى، إضافة إلى مبلغ مليون دولار أمريكي مقابل إخلاء البيت”.

وأضاف “عرضوا علينا الخروج من البيت بحيلة ذكية، وتوفير السفر للخارج، والترويج بأن الحصول على المنزل جاء عنوة من المستوطنين ودون اتفاق أو رضا أصحاب المنزل، بحيث لا تُشوَّه سمعتنا بين الناس”.

وتابع “الحمد لله ربنا ثبتنا على الصواب، ورفضنا كل الإغراءات والضغوط التي تعرضنا لها وشملت الترهيب والتهديد”.

وختم الدويك بالقول “ربنا يعجل الحرية ويخلصنا منهم ومن الأذى تبعهم”.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد قبلت استئناف عائلة دويك (جزئيًا) وطلبت إعادة القضية إلى محكمة “الصلح” لإجراء مزيد من المداولات، مما يعني تجميد قرار إجلاء العائلة من منزلها مؤقتًا لحين انتهاء المداولات بمحاكم الاحتلال.

وبدأت قصة عائلة دويك مع محاكم الاحتلال منذ عام 2007، حين ادعت جميعة “عطيرت كوهانيم” الاستيطانية أن منزل العائلة وعشرات المنازل في الحي مقامة على أراض بملكية منذ عام 1967.

وفي إحدى جولات المحاكم، خلال العام الماضي، أعطت محكمة صلح الاحتلال الضوء الأخضر لإجلاء العائلة من منزلها.

وتتعرض العائلة للملاحقة تارة من بلدية الاحتلال، وتارة أخرى من جمعية “عطيرت كوهانيم” منذ عام 2007، وتسعى هذه الجمعية الاستيطانية منذ سنوات طويلة لإجلاء العائلات الفلسطينية من منازلها في حي بطن الهوى.

وقال مازن الدويك “منذ عام 2007 بدأت رحلتنا في أروقة المحاكم الاحتلالية، ما بين قرارات واستئنافات، إلى حين الجلسة التي عُقدت في المحكمة العليا في 23 يوليو (تموز) الجاري التي قبلت استئنافنا ضد قرار محكمة الصلح بإجلائنا، وإعادة الملف لإجراء مزيد من المداولات في القضية”.

وأضاف الدويك “منذ عام 1964 ونحن نعيش هنا في هذا المنزل، اليوم المنزل عبارة عن خمسة طوابق، تعيش فيه خمس أسر عدد أفرادها 28 فردًا، وشأنه شأن المنازل الأخرى في بطن الهوى، مقام منذ ما قبل الاحتلال عام 1967”.

يُذكر أن 84 عائلة فلسطينية تضم أكثر من 700 فرد في حي بطن الهوى مهددون بالتهجير من منازلهم لصالح جمعية “عطيرت كوهانيم” الاستيطانية بهدف تهويد الحي بالكامل.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + وكالات