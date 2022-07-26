استفتاء الدستور في تونس.. بدء فرز الأصوات ونسبة المشاركة بلغت 27% (فيديو)

أغلقت مكاتب الاقتراع في تونس أبوابها عند الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، وبدأت عمليات فرز الأصوات في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي اقترحه الرئيس قيس سعيّد.

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد بلغت 27.5%. في الوقت الذي قاطعت فيه أحزاب المعارضة الاستفتاء.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة “سيجما كونساي” ونشره التلفزيون الرسمي أن الناخبين في الاستفتاء وافقوا بنسبة 92.3% على دستور جديد يمنح الرئيس قيس سعيّد سلطات أكبر.

واشتكت منظمات من منع مراقبين وصحفيين من دخول مراكز الاقتراع، بينما وعدت هيئة الانتخابات بالنظر في كل التجاوزات.

وبحسب بوعسكر، فإن عدد الناخبين داخل تونس يبلغ 8 ملايين و929 ألفًا و665 ناخبًا، يتوزعون على 51% إناث و49% ذكور.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فلم تكن هناك طوابير أمام مكاتب الاقتراع، وكانت مشاركة الشباب محدودة مقابل مشاركة أوسع لكبار السن.

ويجري التصويت في ذكرى مرور عام على إجراءات سعيّد، بعد أن حل البرلمان المنتخب وأطاح بالحكومة وفرض حالة الطوارئ وبدأ الحكم بمراسيم.

واتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد جهات -لم يسمّها- بمحاولة إفشال الاستفتاء، في كلمة استغرقت نحو 15 دقيقة ونقلها التلفزيون العمومي.