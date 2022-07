روسيا تخفض تدفق الغاز في “نورد ستريم” وإجراءات أوربية طارئة لتقليل الاستهلاك

اتفقت دول الاتحاد الأوربي اليوم الثلاثاء على إجراءات طارئة لتقليل استخدامها للغاز، في الشتاء المقبل في وقت تستعد فيه أوربا لمواجهة غموض يتعلق بإمدادات الغاز من روسيا.

وكانت شركة غازبروم الروسية العملاقة قد أعلنت أمس الاثنين، خفض شحنات الغاز عبر خط “نورد ستريم” إلى 33 مليون متر مكعب يوميا بدءًا من يوم غد الأربعاء، وذكرت بأنها ستعلق عمل توربين آخر بسبب “مشكلة تقنية في المحرك”.

وتوصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي إلى اتفاق اليوم الثلاثاء، بشأن كيفية خفض استهلاك الغاز بنسبة 15% وخفض اعتمادها على الإمدادات الروسية.

وكتبت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي، على تويتر “لم تكن هذه مهمة مستحيلة، الوزراء توصلوا إلى اتفاق سياسي بشأن خفض الطلب على الغاز قبل الشتاء القادم”.

واقترحت المفوضية الأوربية على الدول الأعضاء تخفيض استهلاكها للغاز بين أغسطس/آب 2022 ومارس/آذار 2023، بنسبة 15% على الأقلّ، مقارنةً بمتوسط استهلاكها للغاز في السنوات الخمس الأخيرة في الفترة نفسها.

Today, the EU has taken a decisive step to face down the threat of a full gas disruption by Putin.

We strongly welcome the endorsement by @EUCouncil of the regulation to reduce by 15% gas consumption. This will help fill our storage ahead of winter.#REPowerEU

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) July 26, 2022