إسرائيل تكشف عن تعرّض طائراتها العسكرية لنيران روسية فوق سوريا

قالت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إن طائراتها العسكرية تعرضت لنيران روسية مضادة للطائرات فوق سوريا، في مايو/أيار الماضي، لكنها أخطأت هدفها ووصفت المواجهة بأنها “حادثة منفردة”.

وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في مؤتمر نظمته القناة 13 الإسرائيلية (خاصة) أن بطارية روسية من طراز s-300 أطلقت قبل شهرين صواريخ للمرة الأولى على طائرات إسرائيلية في سوريا. وأضاف “هذا حدث لمرة واحدة”.

ولم تُلحق الصواريخ الروسية أضرارًا بالطائرات الإسرائيلية، حيث قال غانتس “عندما أُطلقت الصواريخ كانت الطائرات الإسرائيلية تبتعد بالفعل”.

يُذكر أن إسرائيل نفّذت في السنوات الماضية المئات من الغارات على أهداف في سوريا، قالت إنها إيرانية.

وثمة اتفاق بين إسرائيل وروسيا على التنسيق، لعدم وقوع احتكاكات بين الجيشين في سوريا.

وقال غانتس إن تنسيق إسرائيل مع روسيا بشأن سوريا “في وضع مستقر الآن، على ما أعتقد.. لكننا نراجع هذه القصة دائمًا كأننا لم نبدأها سوى الآن”.

ويأتي كشف وزير الدفاع الإسرائيلي عن تلك الواقعة وسط حالة من التوتر بين إسرائيل وروسيا بسبب إدانة إسرائيل للحرب في أوكرانيا واتخاذ موسكو إجراءات تدقيق ضد وكالة الهجرة اليهودية.

ورغم أن القوات الروسية ساعدت دمشق على تغيير دفة الحرب المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات، فإنها تغض الطرف دائمًا عن الضربات الجوية الإسرائيلية ضد سوريا.