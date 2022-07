رحلة للتكفير عن ذنوب الكنيسة.. بابا الفاتيكان يعتذر للسكان الأصليين في كندا

بدأ بابا الفاتيكان فرنسيس، الأحد، رحلة إلى مدينة إدمونتون في مقاطعة ألبرتا غربي كندا، حيث يفترض أن يجدد خلالها طلب الصفح عن دور الكنيسة في مأساة المدارس الداخلية للسكان الأصليين.

وضم حفل الترحيب بزيارة البابا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والحاكمة العامة لكندا ماري سيمون، وهي أول حاكم عام من السكان الأصليين في البلاد.

وكانت ألبرتا المقاطعة التي تضم أكبر عدد من المدارس الداخلية التي شهدت انتهاكات وجرائم ضد السكان الأصليين في كندا، وفق ما تداولته تقارير حقوقية.

Pope Francis being welcomed by representatives of the indigenous peoples of Canada at Edmonton airport, July 24 pic.twitter.com/oWOZ3Vs35Y

— Gerard O'Connell (@gerryorome) July 24, 2022