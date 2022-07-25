تركيا تكشف عن صواريخ “سونغور” المضادة للمقاتلات والمروحيات والطائرات بدون طيار (فيديو)

أعلن رئيس الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية إسماعيل دمير، الأحد، تسليم الجيش أول دفعة من صواريخ سونغور أرض-جو المحمولة على الكتف.

وفي تغريدة على تويتر، أشار دمير إلى أنّ صواريخ سونغور مضادة للمقاتلات والمروحيات والطائرات بدون طيار.

1️⃣Portatif hava savunma füze sistemimiz SUNGUR, platformlardan sonra tek er tarafından omuzdan atılan versiyonuyla da Mehmetçiğin hizmetinde! İHA’lar, jetler ve helikopterlere karşı etkili olan SUNGUR Silah Sisteminin ilk kafilesini TSK’ya teslim ettik. Hayırlı olsun!@roketsan pic.twitter.com/6yipDQvuAV — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) July 24, 2022

وأشار إلى أن الصواريخ بالنسبة لمعادلاتها من الأسلحة، ذات مدى أبعد، وتمتلك إمكانية الإقفال على الهدف من مدى أبعد من مدى الرؤية، ومقاومة للأهداف المضللة (البوالين الحرارية).

وأكد دمير أنّ تركيا ستقطع بذلك احتياجها للخارج في تأمين هذا النوع من الأسلحة.

ووفقًا لدراسة نشرها مركز ستراتفور للدراسات، العام الماضي، تشير الإحصائيات الرسمية التركية إلى أن الصناعات الدفاعية التركية المحلية باتت فعليًا تلبي 70% من متطلباتها العسكرية، مقارنة بحوالي 20% فقط عندما صعد حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002.