سياسة|تركيا

تركيا تكشف عن صواريخ “سونغور” المضادة للمقاتلات والمروحيات والطائرات بدون طيار (فيديو)

25/7/2022

أعلن رئيس الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية إسماعيل دمير، الأحد، تسليم الجيش أول دفعة من صواريخ سونغور أرض-جو المحمولة على الكتف.

وفي تغريدة على تويتر، أشار دمير إلى أنّ صواريخ سونغور مضادة للمقاتلات والمروحيات والطائرات بدون طيار.

وأشار إلى أن الصواريخ بالنسبة لمعادلاتها من الأسلحة، ذات مدى أبعد، وتمتلك إمكانية الإقفال على الهدف من مدى أبعد من مدى الرؤية، ومقاومة للأهداف المضللة (البوالين الحرارية).

وأكد دمير أنّ تركيا ستقطع بذلك احتياجها للخارج في تأمين هذا النوع من الأسلحة.

ووفقًا لدراسة نشرها مركز ستراتفور للدراسات، العام الماضي، تشير الإحصائيات الرسمية التركية إلى أن الصناعات الدفاعية التركية المحلية باتت فعليًا تلبي 70% من متطلباتها العسكرية، مقارنة بحوالي 20% فقط عندما صعد حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002.

المصدر : الأناضول