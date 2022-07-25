الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين بالقدس بشبهة الانتماء لـ”حماس”

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنها اعتقلت خلال الفترة الأخيرة، 9 فلسطينيين بالقدس الشرقية بشبهة الانتماء لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت الشرطة إن الاعتقالات التي تمت في الأسابيع الأخيرة جرت في عملية مشتركة بين الشرطة وجهاز الأمن العام الشاباك، المسؤول عن التحقيق مع الفلسطينيين.

وأضافت أنه في إطار التحقيق، تم في الأسابيع الأخيرة إلقاء القبض على 9 مشتبه فيهم، في جميع أنحاء القدس الشرقية، وأنه تم إلقاء القبض على بعض المشتبه فيهم في منازلهم وبعضهم أثناء سفره.

وذكرت شرطة الاحتلال أن “التحقيق كشف عن أن المشتبه فيهم عملوا على تجنيد نشطاء في صفوف حماس، في أحياء القدس الشرقية”.

وقالت شرطة الاحتلال “يظهر التحقيق الذي أجراه الشاباك والشرطة أن المشتبه فيهم كانوا على اتصال مستمر مع عناصر حماس الموجودين خارج الدولة، حيث تم توجيههم وتمويلهم من تلك العناصر، بهدف تحفيز النشاط المنسوب إليهم وتجنيد المزيد من النشطاء في القدس الشرقية”.

وأضافت “أثناء التحقيق والإجراءات التي تمت، تم ضبط بعض المشتبه فيهم وبحوزتهم أدلة تربطهم بما نسب إليهم، وتم تمديد توقيف المشتبه فيهم في المحكمة من وقت لآخر وذلك على ذمة التحقيق”.

وأعلنت أنه من المتوقع أن تقدم النيابة العامة، الاثنين، لائحة الاتهام الأولى ضد المشتبه فيه الرئيسي، وهو من سكان القدس الشرقية، ويستمر التحقيق مع مشتبه فيهم إضافيين، ومن المتوقع في الأيام المقبلة تقديم لوائح اتهام إضافية في هذه القضية.

ولم تكشف شرطة الاحتلال عن هوية المعتقلين. ولم تعلق حركة حماس على بيان شرطة الاحتلال.