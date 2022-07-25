أَلْقوهُ في الطريق بحالة صحية مؤلمة.. إسرائيل تفرج عن أسير فقد الذاكرة جراء الاعتداء عليه

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، الأحد، إن إسرائيل أفرجت عن أسير بـ”حالة صحية صعبة ومؤلمة، وفاقد للذاكرة، نتيجة تعرضه لاعتداءات جسدية ونفسية خلال اعتقاله”.

وحمّل رئيس الهيئة قدري أبو بكر، في بيان، حكومة الاحتلال وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المحرر محمد عبيد، من بلدة عنزة جنوبي جنين، شمال الضفة.

وقال إنه تم الإفراج عن عبيد وإلقائه عند ما يسمى “معبر السبع” بحالة صحية “صعبة ومؤلمة”.

وأضاف أن عبيد “كان معتقلًا في سجون الاحتلال منذ أكثر من عام ونصف، تعرض خلالها لاعتداءات جسدية ونفسية أدت إلى فقدانه للذاكرة، لدرجة أنه أصبح غير قادر على القيام بأموره اليومية”.

وأشار أبو بكر إلى أنه تم نقل الأسير المحرر عبيد إلى مستشفى عالية الحكومي في الخليل (جنوب) إثر عدم تمكنه من التعرف إلى شقيقه وذويه الذين وصلوا إلى المستشفى.

وأوضح أن “ما وصلت إليه حالة الأسير عبيد تعكس مدى وحشية الاحتلال، الذي يتلذذ ويتفنن في الانتقام من الأسرى، وصار النيل من حياتهم ومعنوياتهم هدفًا حقيقيًا للسجانين وعشاق العنصرية والحقد لدى منظومة الاحتلال”.

وطالب أبو بكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالتوجه الفوري إلى المستشفى، لـ”توثيق هذه الجريمة المخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية”.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن أحمد عبيد أن شقيقه محمدًا لم يتمكن من التعرف إليه، واستغرق فترة طويلة حتى اطمئن له ووافق على احتضانه.

والأسير محمد عبيد اعتقل في فبراير/شباط 2021 بتهمة مقاومة الاحتلال، وحكم عليه بالسجن 18 شهرًا، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال، كان يعمل في مزرعة دواجن قبل اعتقاله.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 4650 أسيرًا، وذلك حتّى نهاية شهر يونيو/حزيران 2022 الماضي، بينهم مئات الأسرى المرضى، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.