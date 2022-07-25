أغلبهم من المشردين.. قتلى بإطلاق نار في كندا (فيديو)

ذكرت الشرطة الكندية في لانغلي قرب فانكوفر أن “عدة عمليات إطلاق نار” في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين أسفرت عن عدد من الضحايا في غربي كندا، وأنها ألقت القبض على مشتبه به.

وأعلنت الشرطة، في وقت سابق اليوم، حالة الطوارئ بعد عدة حوادث إطلاق نار في مدينة لانغلي، وطالبت السكان بالبقاء في حالة تأهب والابتعاد عن منطقة الحادث.

وقال متحدث باسم الشرطة إن هناك “عدة ضحايا”، لكنه لم يحدد عددهم.

ووفقًا للشرطة، فقد استهدف مطلق النار المشردين الذين يعيشون في الشوارع.

وأظهرت لقطات تداولتها وسائل إعلام محلية سيارة شرطة سوداء بها 9 ثقوب على الأقل ناجمة عن عيارات نارية في ساحة انتظار السيارات بمركز ويلوبروك للتسوق وسط مدينة لانغلي.

وذكرت الشرطة في تنبيه أرسلته على هواتف السكان في كولومبيا البريطانية أن المشتبه به رجل أبيض يرتدي زيًا رسميًا وقميصًا مموهًا.

وأشارت السلطات في هذه الرسالة إلى أنها “تعاملت مع مشتبه به، دون معرفة ما إذا كان آخرون متورطين، حتى اللحظة”.

وأُرسل تنبيه ثان بعد ساعة جاء فيه أن المشتبه به “لم يعد يشكل تهديدًا”، داعيًا السكان إلى الانتباه.