افتتاح مقهى باسم نتنياهو في دبي ومالكه ممتن لاتفاقيات التطبيع

تداولت وسائل إعلام إسرائيلية خبرًا لافتتاح مقهى في دبي يحمل اسم (بيبي) وهو اختصار الاسم الأول لرئيس المعارضة الإسرائيلية وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو.

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن صاحب المقهى ويدعى أفرايم كميسر قوله “أنا ممتن جدًا لبيبي نتنياهو، على الرغم من أنني أرثوذكسي متشدّد ولا أصوّت له”.

وأضاف “لكن خلال العامين الماضيين كنت أكسب لقمة العيش بفضل الاتفاق الذي عقده هنا مع دبي”، ويقصد اتفاقيات التطبيع.

وأوضحت الصحيفة أن كميسر وبعد حوالي عام من توقيع الاتفاقية بدأ في توجيه مجموعات من الإسرائيليين في رحلات صحراوية بدبي، وبسبب انتمائه إلى القطاع الأرثوذكسي المتطرف، قدم للمسافرين طعام (الكوشر) -الحلال- بالإمارات، ومن هناك كان الطريق إلى افتتاح أول مقهى ألبان (كوشر) في دبي.

ووفق (يديعوت أحرونوت)، يقدم المطعم العديد من المشروبات الساخنة، إضافة للمأكولات مثل البيتزا والمعكرونة وغيرها.

وتعد الإمارات ثالث دولة عربية تطبع علاقتها مع إسرائيل بعد مصر في 1979 والأردن في 1994، ثم حذت البحرين والسودان والمغرب حذو الإمارات لاحقًا.

وخلافًا للحال بالنسبة للمطبّعين الجدد، فإن لمصر والأردن حدودًا مشتركة مع إسرائيل، وسبق وأن احتلت تل أبيب أراضي من الدولتين، بينما لم تحتل أراضي إماراتية ولا بحرينية ولا سودانية أو مغربية.

افتتاح مقهى باسم بيبي نتنياهو في دبي!

صاحب المقهى يقول: "لدي إمتنان كبير لنتنياهو، أنا لا أصوت له، لكني أكسب عيشي بفضل اتفاق التطبيع الذي قام بعقده".

متابعة @nasernaserat pic.twitter.com/AGHILoCVV4 — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) July 21, 2022

فاتحين مقهى بدبي واسمه على اسم بيبي نتنياهو، وين الحضيض؟ ليش بعدنا مش واصلين؟ — Waْعd elBokati #FreeAhmadManasra (@wa3dbokati) July 22, 2022

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها تتوقع أن يصل حجم التجارة مع الإمارات إلى مليار دولار بنهاية 2021، وثلاثة مليارات في ثلاثة أعوام.

وتظهر بيانات رسمية إسرائيلية أن حجم التجارة بين البلدين في السلع بلغ 610 ملايين دولار في أول سبعة أشهر من العام الجاري من بينها صادرات إماراتية لإسرائيل بقيمة 400 مليون دولار.