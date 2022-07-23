“الفراشة” طارت إلى الأبد.. لقطات مفجعة لأم في إدلب تبكي صغارها الأربعة عقب غارة قاتلة (فيديو)

في غمضة عين، فقدت هذه الأم السورية صغارها الأربعة جراء القصف الروسي الذي وقع أمس لقرية الجديّدة في ريف جسر الشغور بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وفي مقطع فيديو مؤثر لم تملك الأم نفسها لدى رؤيتها جثث أطفالها بأرضية المستشفى، فأطلقت صرخات مدوية تنزف دمًا وألمًا.

ووفقا للدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، كانت الطفلة “إخلاص” بين هؤلاء الأشقاء الأربعة، وكانت معلمتها تلقبها “الفراشة”، وكانت تحلم بأن تصبح طبيبة عندما تكبر، لكن هذه الفراشة طارت إلى الأبد تاركة دفاترها وألعابها وحقيبتها.

"إخلاص" الفراشة كما تحب أن تسميها معلمتها في المدرسة، كان حلمها أن تصبح طبيبة، لكن هذه الفراشة طارت وللأبد اليوم وتركت دفاترها وذكرياتها والكثير من الحزن والقهر، إخلاص واحدة من أربعة أطفال أشقاء كانوا ضحية الغارات الروسية على قرية الجديدة غربي #إدلب.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/wyaUcoAjMx — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 22, 2022

ونعى حساب الخوذ البيضاء ضحايا المجزرة قائلًا “منزلهم بات قبرًا لهم، دفنت فيه أحلام 4 أطفال أشقاء بعد غارة روسية على قرية الجديدة غربي إدلب، صرخات جدهم المكلوم هي القهر في قلب السوريين تردده الجبال والأشجار، بينما يصمّ المجتمع الدولي أذنيه عن سماعهم ويمنح قاتلهم الدعم ليمعن أكثر في قتلهم”.

وغرّد عليّ النعسان وهو أحد أفراد الدفاع المدني السوري وقريب لهذه العائلة “موقف صعب جدًّا عندما تستجيب لمكان تعرض للقصف ويكون فيه أشخاص غاليين على قلبك، 4 أطفال أبرياء هم أولاد خالتي صاروا ضحايا اليوم، كانوا يحبونني كثيرًا ويحبون عملي لأني أساعد الأطفال، ويفرحون كثيرًا وقت زيارتي لهم”.

منزلهم بات قبراً لهم، ودفنت فيه أحلام 4 أطفال أشقاء بعد غارة روسية على قرية الجديدة غربي #إدلب صرخات جدهم المكلوم هي القهر في قلب السوريين وتردده الجبال وأشجار الزيتون، بينما يصم المجتمع الدولي أذنيه عن سماعهم ويمنح قاتلهم الدعم ليمعن أكثر في قتلهم.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/mnSp6AZS18 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 22, 2022

وأضاف “اليوم زيارتي لهم مختلفة، ذهبت أنتشلهم من تحت الأنقاض، ضحكتهم وفرحتهم وحكاياتهم الحلوة لن أنساها كل عمري، وسأستمر بعملي حتى يُحاسب المجرمين الذين قتلوهم وكل من يرتكب الجرائم بحق أهلنا السوريين”.

وكان 7 أشخاص بينهم 5 أطفال قد قتلوا وأصيب آخرون معظمهم من النساء بقصف جوي روسي استهدف منطقة للنازحين شمالي سوريا. وشنّت طائرات حربية روسية غارات بالصواريخ، صباح أمس الجمعة، على محيط قرية الجديّدة، مما أسفر عن قتلى وجرحى بين المدنيين.

2/2ـ بس اليوم زيارتي الهم مختلفة، رحت لانتشلهم من تحت الأنقاض، ضحكتهم وفرحتهم وحكاياتهم الحلوة ما رح أنساها كل عمري، و رح ضل مستمر بعملي حتى يتحاسب المجرمين يلي قتلوهم و يلي عم يرتكبوا جرائم بحق أهلنا السوريين”

علي النعسان متطوع بـ #الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/W7g1HMyQMQ — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 22, 2022