ترهيب أطفال واعتقالات.. مشاهد من اعتداء الاحتلال على سكان حي بطن الهوى في القدس (فيديو)

بثت منصات فلسطينية فيديوهات توثق اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على سكان حي بطن الهوى في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، شملت ترهيب الأطفال والنساء واعتقالات وإلقاء قنابل الغاز.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن الحدث بدأ الليلة الماضية عندما كان مستوطنون يتجولون في الحي بحماية الاحتلال، وخلال ذلك دفع أحد الجنود شابًا فلسطينيًا وطارده.

وحاول رئيس حي بطن الهوى زهير الرجبي الاستفسار عما يجري -وكان واقفًا أمام منزله- فرشّه بعض جنود الاحتلال بغاز الفلفل على وجهه.

وأوضح المركز أن الاعتداءات العشوائية على السكان استمرت وقتًا طويلًا، بما في ذلك دفع وملاحقة واستهداف المنازل بالقنابل الغازية، ورش غاز الفلفل باتجاههم.

وقال المركز إن جنود الاحتلال أوقفوا مركبة رئيس الحي عندما كان في طريقه برفقة زوجته وابنته ونجله حمزة إلى العلاج بعد الإصابة بحالة اختناق، ورشوا غاز الفلفل باتجاههم وهم داخل المركبة، وهاجموا زهير ونجله حمزة وأشهروا البنادق باتجاههم ووجهوا لهما الشتائم.

المقدسي زهير الرجبي يروي تفاصيل الاعتداء الوحشي لجنود الاحتلال على الأهالي في حي بطن الهوى ببلدة سلوان في القدس المحتلة. المصدر: مركز معلومات وادي حلوة pic.twitter.com/g6nV1JNOwI — قدس + (@PlusQuds) July 23, 2022

وقال أحد سكان الحي إنهم “يعيشون معاناة يومية مع المستوطنين، وأعدادهم في الحي تتزايد باستمرار، يعتدون علينا ثم يقولون للشرطة إننا نعتدي عليهم، والشرطة تقتحم الحي والمنازل وتنفذ اعتداءات مختلفة”.

ووثقت المقاطع محاولة الاحتلال تحطيم باب منزل الرجبي، ونقل حالات الاختناق في الحي من بينهم أطفال، ووثقت مقاطع أخرى صراخ السكان الذين أصابهم الذعر جراء الاعتداء الوحشي عليهم.