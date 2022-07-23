بعد إمدادها بـ 4 منظومات مدفعية “هيمارس”.. واشنطن تدرس إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة أمريكية

قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض، الجمعة، إن الإدارة الأمريكية تدرس إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة أمريكية.

وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة “تجرى بعض الدراسات الاستكشافية الأولية حول جدوى احتمالية توفير طائرات مقاتلة للأوكرانيين”.

وتابع “لن يكون شيئًا بمقدورهم تنفيذه على الفور أو حتى على المدى القصير”، لأن إدماج وتشغيل طائرات مقاتلة متقدمة بأجهزة استشعار وأنظمة وقدرات أسلحة معقدة هو محاولة صعبة.

وشدد على أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا في “محاربة القوات الغازية الروسية” طالما كان ذلك ضروريًا.

مدفعية “هيمارس”

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار، تشمل 4 منظومات مدفعية جديدة عالية الدقة من طراز “هيمارس”.

وبذلك تكون واشنطن قد زودت كييف ما مجموعه 20 وحدة من قاذفات الصواريخ المذكورة التي يمكن حملها على مدرعات خفيفة.

وتشمل الشحنة الجديدة أيضًا 500 مسيرة هجومية من طراز “فينيكس غوست” وفق ما أورد كيربي.

وقال كيربي إن روسيا “شنت قصفًا فتاكًا في كل أنحاء البلاد، وضربت مراكز تجارية ومباني سكنية فقتلت مدنيين أوكرانيين أبرياء”.

وأضاف “حيال هذه الفظائع، قال الرئيس بوضوح إننا سنواصل دعم الحكومة الأوكرانية وشعبها ما دام ذلك ضروريًا”.

ومدافع هيمارس المتحركة تستطيع إطلاق صواريخ يوجهها نظام “جي بي اس” لتحديد المواقع ويبلغ مداها 80 كليو مترًا، الأمر الذي يتيح لأوكرانيا بلوغ أهداف روسية لم تكن سابقًا في متناول قواتها.

ولفت كيربي إلى أن واشنطن ستقدم أيضًا 36 ألف قذيفة مدفعية إضافية.

والثلاثاء الماضي، طلب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف من الدول الغربية تقديم مزيد من منظومات المدفعية الدقيقة، موضحًا أن بلاده ستحتاج إلى “ما لا يقل عن 100” منظومة هيمارس لتتمكن من شن هجوم مضاد يمتاز بالفاعلية.