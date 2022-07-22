فيديو وصور خاصة من داخل المحكمة.. تأجيل قضية نجل وزيرة الهجرة المصرية المتهم بالقتل في أمريكا

قال مراسل الجزيرة مباشر في الولايات المتحدة إن رامي هاني منير فهيم (26 عامًا) -نجل وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم- والمتهم بقتل شخصين قد مثل أمام محكمة بولاية كاليفورنيا، اليوم الجمعة.

وأضاف أن المتهم ظهر داخل قفص الاتهام ولم تحضر الوزيرة المصرية أو أي من ذوي المتهم الجلسة، على عكس ما كان يُتوقع.

ويواجه نجل الوزيرة المصرية عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة بتهمة طعن شابين حتى الموت، في أبريل/نيسان الماضي.

وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى 13 سبتمبر/أيلول المقبل، بناء على طلب الدفاع.

ووجه القضاء عدة تهم للشاب المصري أبرزها “القتل واستخدام أسلحة ومحاولة تضليل السلطات” رغم إصابته في المشاجرة التي تسببت في الحادث.





وعقب انتهاء الجلسة، قال محامي المتهم -في حديث خاص للجزيرة مباشر- إنه سيطلب تأجيل القضية للمرة الثانية خلال الجلسة المقبلة، مضيفًا أن موكله لن يُدلي بأي شهادة.

ويُتوقع أن تسأل المحكمة المتهم إذا ما كان قد ارتكب الجريمة أم لا، وذلك ضمن سلسلة من الخطوات الروتينية المتبعة في المحاكم الأمريكية.

ووفق الإجراءات المتبعة، فإن القاضي سيسأل المتهم بشكل مباشر في الجلسة المقبلة: هل ارتكبت هذه الجريمة؟ وهل توافق على التهم التي وجهها إليك المدعي العام للمقاطعة، وهي القتل من الدرجة الأولى؟

وسيحاول محامي فهيم تخفيف التهمة إلى القتل من الدرجة الثانية.

وفور انتهاء الجلسة، قال مكتب المدعي العام بمقاطعة (أورانج كاونتي) للجزيرة مباشر “إن المدعي العام ينوي توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى لرامي فهيم”.

وحسب القانون الأمريكي، فإن ذلك يعني أن المتهم يواجه -إذا ثبتت التهمة المنسوبة إليه- عقوبة الإعدام أو الحبس دون إطلاق سراح مشروط.

وردًا على سؤال الجزيرة مباشر لمكتب المدعي العام: هل ثبتت الاشتراطات الثلاثة -(النيّة، التخطيط، الإصرار)- المطلوبة لاتهامه بالقتل المتعمّد؟ وكان الجواب “في هذه المرحلة، هذا ادعاء وليست تهمة، ولن نسعى لإثبات أي شيء وسنتحدث عنها في مرحلة لاحقة”.

ولا يقتضي هذا الادعاء -في المرحلة الحالية- تفصيلات الاشتراطات الثلاثة المرتبطة بالقتل العمد.

ويواجه نجل الوزيرة اتهامًا بارتكاب جريمة قتل في ظروف خاصة، إذ أقدم على طعن زميله في العمل وزميله في السكن بمدينة آناهايم (مقر إقامته)، وفق بيان صدر في 22 أبريل الماضي عن مكتب المدعي العام في مقاطعة (أورانج كاونتي) التابعة لولاية كاليفورنيا.

كتبت الوزيرة على صفحتها على فيس بوك “أنا وأسرتي نتعرض لمحنة شديدة على إثر اتهام ابني بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية. هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية ولم يصدر حكم قاطع حتى الآن”.

وعينت نبيلة مكرم (52 عامًا) والدة رامي فهيم وزيرة للهجرة والمغتربين المصريين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر سبتمبر/أيلول 2015، وكانت قد شغلت مناصب عدة في السفارة المصرية بالبرازيل والولايات المتحدة ودبي وإيطاليا.