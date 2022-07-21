كتائب القسام تنظم عرضا عسكريا في ذكرى أسر الجندي الإسرائيلي شاؤول أرون (فيديو)

نظمت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء، عرضًا عسكريًا في قطاع غزة، بمناسبة ذكرى أسر الجندي الإسرائيلي شاؤول أرون عام 2014.

وسار مئات من مقاتلي كتائب القسام الملثمين في شوارع غزة حاملين أنواعًا مختلفة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وشهد العرض مركبات رباعية الدفع تحمل المقاتلين وبحوزتهم أسلحة رشاشة وصواريخ مضادة للدروع ورشاشات ثقيلة.

وأسر مقاتلو القسام الجندي في عملية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي غزة، في 20 يوليو/تموز 2014. وأسفرت العملية عن مقتل 14 جنديًا إسرائيليًا.

#شاهد| تغطية صحفية: "مسيـر عسكـري لكتــــ ــائـــ ــب القـســ ــــ ــام بغزة في الذكـرى الثامنة لأسر الجندي الإسرائيلي شـاؤول أرون شرق مدينة غزة". pic.twitter.com/QvYalwZKTM — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 20, 2022

ولم تعلن إسرائيل عن أسر الجندي إلا عقب إعلان كتائب القسام عن ذلك في شريط بثه الناطق باسمها أبو عبيدة نشر خلاله رقم شاؤول أرون العسكري.

وتقول إسرائيل إن أرون قُتل، لكن عائلته ترفض قبول الرواية.

ومنذ أسره وحتى الآن، لم تقدم حركة حماس أي معلومات خاصة به.

#صور| تغطية صحفية: "مسيـر عسكـري لكتــــ ــائـــ ــب القـســ ــــ ــام غرب مدينة #غزة في الذكـرى الثامنة لأسر الجندي الإسرائيلي شـاؤول أرون". pic.twitter.com/Gx9VWmbDLI — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 20, 2022

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، ظهر الجندي الإسرائيلي هشام السيد (34 عامًا) الأسير لدى كتائب القسام، في فيديو نشرته حماس، هو الأول منذ أسره في أبريل/نيسان 2015، وأعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة عن “تدهور طرأ على صحة الأسير”.

وتحتفظ حماس بأربعة إسرائيليين في غزة دون الإفصاح عن معلومات بشأنهم، اثنين منهم جنديين في الجيش أُسرا خلال حرب صيف 2014، في حين دخل الآخران القطاع في ظروف غامضة.