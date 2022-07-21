سياسة|قطاع غزة

كتائب القسام تنظم عرضا عسكريا في ذكرى أسر الجندي الإسرائيلي شاؤول أرون (فيديو)

21/7/2022-|آخر تحديث: 21/7/202212:40 AM (مكة المكرمة)

نظمت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء، عرضًا عسكريًا في قطاع غزة، بمناسبة ذكرى أسر الجندي الإسرائيلي شاؤول أرون عام 2014.

وسار مئات من مقاتلي كتائب القسام الملثمين في شوارع غزة حاملين أنواعًا مختلفة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وشهد العرض مركبات رباعية الدفع تحمل المقاتلين وبحوزتهم أسلحة رشاشة وصواريخ مضادة للدروع ورشاشات ثقيلة.

وأسر مقاتلو القسام الجندي في عملية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي غزة، في 20 يوليو/تموز 2014. وأسفرت العملية عن مقتل 14 جنديًا إسرائيليًا.

ولم تعلن إسرائيل عن أسر الجندي إلا عقب إعلان كتائب القسام عن ذلك في شريط بثه الناطق باسمها أبو عبيدة نشر خلاله رقم شاؤول أرون العسكري.

وتقول إسرائيل إن أرون قُتل، لكن عائلته ترفض قبول الرواية.

ومنذ أسره وحتى الآن، لم تقدم حركة حماس أي معلومات خاصة به.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، ظهر الجندي الإسرائيلي هشام السيد (34 عامًا) الأسير لدى كتائب القسام، في فيديو نشرته حماس، هو الأول منذ أسره في أبريل/نيسان 2015، وأعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة عن “تدهور طرأ على صحة الأسير”.

وتحتفظ حماس بأربعة إسرائيليين في غزة دون الإفصاح عن معلومات بشأنهم، اثنين منهم جنديين في الجيش أُسرا خلال حرب صيف 2014، في حين دخل الآخران القطاع في ظروف غامضة.

المصدر : مواقع التواصل + وكالات