مدرعة عسكرية إسرائيلية تتحول إلى كتلة لهب (فيديو)

تحوّلت مدرعة عسكرية إسرائيلية إلى كتلة من اللهب في مدينة البيرة بمحافظة رام الله أثناء تصدي شبّان فلسطينيين لحملات مداهمة واعتقال شنّها الاحتلال فجر اليوم الخميس في الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنا من أنحاء متفرقة من الضفة، أبرزهم الأسير السابق عبد الباسط معطان (48 عامًا) بعد اقتحام منزله فجرًا بطريقة همجية، وذلك بعد 3 أشهر من الإفراج عنه حيث كان معتقلًا إداريًا.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في مدينة البيرة أصيب خلالها شابان بالرصاص الحي في القدم، وردّ الشبان الفلسطينيون فاستهدفوا قوات وآليات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة، وهو ما أدى إلى اشتعال النيران في إحدى المركبات العسكرية.

وأظهر مقطع مصور جانبًا من الاشتباكات العنيفة في البيرة فجر اليوم، وتظهر لحظة اشتعال الجيب الإسرائيلي وتحوّله إلى كتلة من النيران.

شاهد| تغطية صحفية: "مواجهات عنيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة البيرة فجر اليوم". تصوير: كريم خمايسة. pic.twitter.com/7llWMRF8Iy — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 21, 2022

ولا تزال الضفة الغربية تشهد حالة من تصاعد أعمال المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه، وفق تقرير لمركز معلومات فلسطين الصادر بشأن أعمال المقاومة في الضفة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.

ورصد التقرير 649 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية والقدس خلال الشهر الماضي، فيما أصيب 26 إسرائيليًا بعضهم بجراح خطرة. واستشهد 13 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في 6 محافظات مختلفة بينما أصيب 620 آخرين.