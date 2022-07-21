بالحمْد والعناق والقبلات.. فرحة تغمر المنصات بمشهد استقبال أم فلسطينية لابنها المحرَّر (فيديو)

بثت منصات ووسائل إعلام فلسطينية، لحظات مؤثرة لاستقبال والدة الأسير المحرر إبراهيم حنيطي (19 عامًا)، ابنها بعد اعتقال دام 14 شهرًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت اللقطات لحظة احتضان الأم -التي ارتدت الشال الفلسطيني المميز- لابنها المحرر وسط فرحة العائلة وتصفيق الحضور وإطلاق طلقات الصوت في الهواء ابتهاجًا بالحرية.

واستقبلت الأم الفلسطينية ابنها بالعناق والقبلات وهي تردد “الحمد لله” وأخذت تمسح على رأسه ووجه طويلًا كأنما تتفقد ملامحه، وظهر من حولها بعض الحاضرين وهم يحملون علم فلسطين ويرتدون الزي الفلسطيني والكوفية.

وذكر مركز إعلام الأسرى أن إبراهيم خالد حنيطي هو ابن بلدة الطور بالقدس المحتلة وقضى 14 شهرًا في الأسر، وكان قد اعتُقل منتصف يونيو/حزيران من العام الماضي بعد مداهمة منزله وتفتيشه وتحطيم محتوياته قل نقله إلى مركز تحقيق “المسكوبية”.

وأضاف “إعلام الأسرى” أن محكمة الاحتلال وبعد تأجيل محاكمته 13 مرة أصدرت بحقه حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 14 شهرًا، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 2000 شيكل وأُطلق سراحه أمس الأربعاء.

وعشية ذكرى “يوم الأسير الفلسطيني” في أبريل/نيسان الماضي، أصدرت مؤسسات الأسرى “ورقة حقائق” تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال نحو 4450 أسيرًا، بينهم 32 امرأة و160 طفلًا -تقل أعمارهم عن 18 عامًا- و530 معتقلًا إداريًّا.