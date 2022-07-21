بعد إصابته بكورونا.. البيت الأبيض يكشف حالة بايدن الصحية

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب البيانات الصادرة في واشنطن فإن الرئيس الأمريكي (79 عامًا) لديه “أعراض بسيطة للغاية”.

وأعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في بيان أن بايدن بدأ يتلقى علاج باكسلوفيد من إنتاج شركة فايزر، وسوف يعزل نفسه في البيت الأبيض بينما يواصل أداء مهامه، بحسب وكالة بلومبرغ.

من جانبه، قال كيفين أوكونور الطبيب الشخصي لبايدن إن الرئيس بدأ يعاني من أعراض طفيفة يوم الأربعاء، وإنه يعاني حاليًا من التعب والسعال.

وأضاف أنه يتوقع أن يتجاوب بايدن بشكل جيد مع العلاج، لكونه تلقى لقاح كورونا والجرعات المعززة.

وأثار بايدن، أمس الأربعاء، جدلًا بعدما تحدث عن إصابته بالسرطان خلال خطاب ألقاه حول الاحتباس الحراري في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، لكن البيت الأبيض أوضح أن بايدن كان يشير إلى علاجه من سرطان الجلد الذي كان مصابًا به قبل توليه منصب الرئاسة العام الماضي.

وبايدن هو أكبر رئيس للولايات المتحدة، وكثيرًا ما كانت صحته محل نقاش عام، كما تورط مرات عدة في زلات لسان وتصريحات غير دقيقة، ورغم ذلك يقول إنه يعتزم الترشح لولاية ثانية عام 2024.