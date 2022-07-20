مسيّرة تركية ترصد زوارق يونانية تجبر مهاجرين على العودة (فيديو)

رصدت طائرة مسيّرة للجيش التركي، زوارق خفر السواحل اليوناني وهي تعترض مهاجرين غير نظاميين، وتجبرهم على العودة إلى المياه الإقليمية التركية قبالة سواحل ولاية إزمير غربي البلاد.

ونشرت وزارة الدفاع التركية عبر تويتر فيديو التقطته كاميرا المسيّرة للقوات اليونانية وهي تجبر المهاجرين على ركوب قاربين مطاطين، وتدفعهم تجاه المياه الإقليمية التركية في بحر إيجة.

وقال بيان لقيادة قوات خفر السواحل التركي إنها أنقذت المهاجرين غير النظاميين الذين يبلغ عددهم 44.

وأشارت إلى أن المهاجرين البالغ عددهم 44 أحيلوا إلى مديرية الهجرة في إزمير بعد إتمام الإجراءات اللازمة بحقهم.

1️⃣ Ege Denizi’ndeki Sarnıç Burnu’nun kuzeyinde, 18 Temmuz’da Yunanistan’a ait sahil güvenlik botları tarafından 2 adet can salına transfer edilen düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edilmiştir. pic.twitter.com/3bPRSqM8Ua — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 20, 2022

وتستضيف تركيا قرابة 4 ملايين سوري، وهو أكبر عدد من اللاجئين في العالم، بالإضافة إلى نحو 300 ألف أفغاني، وقالت إنها لا تستطيع قبول المزيد من المهاجرين.

وأكدت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، أنها أصيبت بهلع شديد إزاء الأنباء التي تفيد بوفاة المهاجرين على الحدود اليونانية.

ودعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في وقت سابق، إلى إجراء تحقيق عاجل في وفاة المهاجرين.