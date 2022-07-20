رغم تفاقم وضعه الصحي والنفسي.. محكمة الاحتلال تؤجل النظر في تمديد عزل الأسير مناصرة

أجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي المركزية في بئر السبع، اليوم الأربعاء، البت في أمر تمديد عزل الأسير المقدسي أحمد مناصرة إلى السادس عشر من أغسطس/ آب المقبل.

وقال المحامي خالد زبارقة الذي يتابع ملف الأسير مناصرة إن تأجيل إصدار قرار بشأن أمر تمديد عزل الأسير مناصرة جاء بحجة فحص إمكانية نقله من العزل الانفرادي إلى القسم العام.

وعقدت جلسة للأسير مناصرة للنظر في قضية تمديد أمر عزله الانفرادي، في محكمة “بئر السبع – إيشل”، مع استمرار تفاقم الوضع الصحي له ومعاناته من أوضاع صحية ونفسية خطيرة في عزل سجن “الرملة” الذي نقل إليه الشهر الماضي جراء تدهور إضافي طرأ على وضعه، وما يزال محتجزًا فيه.

وكانت لجنة خاصة أصدرت مؤخرًا قرارًا بتصنيف ملفه ضمن “قانون الإرهاب”، وبذلك فإن محاولات طاقم الدفاع من أجل الحصول على قرار بالإفراج المبكر عنه عن طريق عرض ملفه على لجنة الإفراجات أو ما تعرف “بثلثي المدة”، قد سلبت عبر هذا القرار، حيث يشترط لعرضه أمام لجنة الإفراجات، ألا يكون تصنيف الملف ضمن ما يسمى “قانون الإرهاب”.

وأُطلِقت، مؤخرًا، حملة للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسير مناصرة تحت وسم (#FreeAhmadManasra)، (#الحرية_لأحمد_مناصرة).

وتعرّض مناصرة لتحقيقات قاسية جسديًّا ونفسيًّا وسط “حرمان من النوم والراحة ساعات متواصلة من التحقيق”. ومنذ اعتقاله تتعمد إدارة السجون عزله عن باقي الأسرى وحرمانه من الزيارة بحجة العقاب، مما جعله يعاني من آلام في الرأس والضيق النفسي، وحُرم من العلاج المناسب.

هذا أقسى مشهد تحقيق شفته بحياتي.

الطفل احمد عمره 13 سنة.و اطلقوا عليه الرصاa ص و تركوه ينزz ف.و بعدين اخدوه للتحقيق بتهمة ملفقة و هي طع🔪ن جندي! و هون بسأله المحقق

ليش طعن🔪ته؟

و الطفل انهار و صدق انه فعلا قtل الجندي و قال لهم مش متذكر خدوني على دكتور😢.#انقذوا_أحمد_مناصره pic.twitter.com/FdRPhkNgK5 — 💎.OSCAR.💎 (@BO___JIG) April 4, 2022

يُذكر أن الأسير أحمد مناصرة ولِد في 22 من يناير/كانون الثاني 2002 بمدينة القدس المحتلة، وهو واحد من بين عائلة تتكون من 10 أفراد، له شقيقان وهو أكبر الذكور في عائلته، بالإضافة إلى 5 شقيقات.

وقبل اعتقاله عام 2015 كان طالبًا في الصف الثامن بمدرسة الجيل الجديد في القدس، وكان يبلغ من العمر حينها 13 عامًا.

صرخة أم

وكانت والدة أحمد قد طالبت السلطات الإسرائيلية بالإفراج عنه في مقطع فيديو شهد تداولًا واسًعا على المنصات العربية.

وقالت الأم في الفيديو “ابني يريدني، يتشبث بالزجاج (أثناء الزيارة)، وأقول له يا ليتني أستطيع أن أخرجك من الزجاج. صرت أحضنه في الهواء وهو يبكي، والجنود يستفزوننا لأقصى حد، ويصرخون فينا كي نغادر أنا ووالده”.