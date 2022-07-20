أحرقوا الزيتون ورقصوا ابتهاجا بالأشجار المشتعلة.. توثيق جديد لاعتداء إسرائيلي في الخليل (فيديو)

وثّقت منظمة (بتسيلم) الحقوقية الإسرائيلية، اعتداء مستوطنين على كرْم زيتون يعود لعائلة فلسطينية وإضرام النار في عدد من أشجار الزيتون في حيّ وادي الحصين الواقع وسط البلد في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المنظمة الإسرائيلية في تقرير تحت عنوان “عنف المستوطنين يساوي عنف الدولة” إن عائلة أبو سعيفان الفلسطينية تنبّه أفرادها -منتصف شهر مايو/أيار الماضي- إلى أن نحو 15 مستوطنًا يُضرمون النار في كرْم الزيتون الخاص بهم” الملاصق للسّياج الفاصل بين الحي ومستوطنة كريات أربع.

وأوضحت المنظمة أن أفراد العائلة حاولوا إخماد النيران بواسطة المياه وبطّانية، لكن احترق عدد من أشجار الزيتون ولم يتم توقيف أي من المستوطنين رغم حضور شرطة الاحتلال.

ويصف جمال أبو سعيفان (51 عامًا) ما جرى قائلًا “جاءت ابنة شقيقتي وهي تصرخ قائلة إن المستوطنين قد أحرقوا كرْم الزيتون، وخرجت فورًا مع أخي فرأينا أشجارًا كثيرة قد اشتعلت فيها النيران”.

وقال إنهم شاهدوا مستوطنين -وعددهم 14- يعتلون سورًا يقع فوق الكرْم وكانوا يغنّون ويرقصون ابتهاجًا بالأشجار المشتعلة.

وأضاف أنهم أخمدوا جزءًا من الحريق، وعندما جاءت شرطة الاحتلال وسألت عمّن أضرم النارأخبروهم بأن المستوطنين هُم من فعلوا ذلك.

وتابع “طلب شرطيّان بطاقة هويّتي وبعد أن أجروا فحصًا أعادوها لي وغادروا المكان”، أمّا عن الأضرار فقد احترق عدد من الأشجار كما أصيب سعيفان وأخيه بحروق خفيفة.