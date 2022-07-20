رصاصة هتّكت كبده.. إصابة خطيرة لشاب في الضفة أثناء اقتحام الاحتلال مخيم الدهيشة (فيديو)

أصيب شاب فلسطيني بإصابة خطيرة واعتقل 4 آخرون عند اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة، حيث اندلعت مواجهات مع المواطنين أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي.

وأوضحت مصادر طبية في مستشفى بيت جالا الحكومي، أن الشاب أصيب برصاصة في البطن أحدثت تهتكًا في الكبد قبل أن تنفذ من الظهر وقد خضع الآن لعملية جراحية في الصدر.

وأفادت وكالة (معا) أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، وقالت إن جيش الاحتلال اعتقل الأسير المحرر محمد علي مصلح ووالده عقب اقتحام منزلهما في المخيم.

وذكرت الوكالة الفلسطينية أن جيش الاحتلال شنّ حملة مداهمات واعتقالات في مناطق الضفة الغربية شملت أكثر من 7 فلسطينيين.

🔴 متابعة صفا| إصابة خطيرة و4 معتقلين بمواجهات عنيفة بمخيم الدهيشة أصيب شاب بجراح خطيرة برصاص الاحتلال، فيما اعتقل 4 آخرون خلال مواجهات في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلةhttps://t.co/EjooFV51Av — وكالة صفا (@SafaPs) July 20, 2022

كما أغلقت قوات الاحتلال دوار المدارس في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، والذي يؤدي إلى الريف الغربي لمحافظة بيت لحم ومنعت مرور المركبات من كلا الاتجاهين، وأغلقت كذلك مدخل بلدة كفل حارس شمال محافظة سلفيت ببوابة حديدية، ومنعت دخول المواطنين إليها أو الخروج منها.

وفي غزة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيين من شمال شرق قطاع غزة، وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية أن جنود الاحتلال المتمركزين شرق بلدة جباليا شمال القطاع اعتقلوا مواطنين بالقرب من السياج الفاصل شرق البلدة.

قوات الاحتلال تعتقل الشاب يوسف مخيمر من منزله في مخيم شعفاط بالقدس pic.twitter.com/Cvih8eRgBa — AlQastal القسطل (@AlQastalps) July 20, 2022

اقتحام للأقصى

وفي القدس، اقتحم عشرات المستوطنين اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

ويتعرض “الأقصى” يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى وتقسيمه مكانيًا وزمانيًا.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/Tfe0geJ5iV — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 20, 2022

استمرار الانتهاكات

وواصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون أمس الثلاثاء، تعديهم على الفلسطينيين وأصيب 3 شبان بالرصاص وآخرون بالاختناق في نابلس وشاب بجروح إثر إطلاق النار عليه في القدس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 16 فلسطينيا بينهم صحفي وهدمت منزلا قيد الإنشاء في أريحا ومسكناً وحظيرتين بالخليل، في حين واصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، وأصابوا 3 مواطنين في نابلس وهاجموا مواطنين في بيت لحم.