عضو مجلس الدولة الليبي: هذه مهمة حكومة الدبيبة ولن نسمح لها بالعبث في قطاع النفط (فيديو)

قال ناجي مختار عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إن مؤسسة النفط ليست مجرد جسم إداري بل إنها المالك الوحيد لجميع موارد الدولة الليبية المتمثلة في النفط.

وأضاف مختار، خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، أن حكومة عبد الحميد الدبيبة هي حكومة تصريف أعمال ولا يجب السماح لها بالعبث بهذا المورد الاستراتيجي في حياة الليبيين.

وأوضح المختار أن الدبيبة يتصرف بعشوائية في هذا القطاع الحيوي في حين “أن مؤسسة النفط الليبية تحتاج طاقمًا فنيًا مدربًا وإدارة قادرة على تسيير مؤسسة في ظاهرها عمليات التصدير لكن في العمق هي تشمل مستقبل جميع الليبيين وعلاقة ليبيا بالخارج”.

ناجي مختار عضو المجلس الأعلى للدولة: حكومة الدبيبة هي حكومة تسيير أعمال لا يستقيم أن تتطرق إلى مؤسسة النفط ويتم تغييرها pic.twitter.com/m1zbyCHLX9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 19, 2022

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة صرح في وقت سابق، يوم الثلاثاء، بأن تغيير مجلس إدارة المؤسسة كان خطوة لا بد منها لتصحيح الأوضاع بما يحقق مصلحة الشعب على حد تعبيره.

وشدد الدبيبة في كلمة بثتها صفحة “حكومتنا” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على أن القرار لم يأت ضمن صفقة لتقاسم السلطة، موضحًا أن إقفال النفط تسبب في أزمة وقود في بعض المدن وخسارة ليبيا قرابة 16 مليار دينار.

وعلى صعيد آخر اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة أن حكومة عبد الحميد الدبيبة غير معنية بملف الإعداد للانتخابات والقاعدة الدستورية، مؤكدًا أنها من اختصاص مجلسي الدولة والنواب وعلاقتهما بالأمم المتحدة.

وأضاف “أن تجربة حكومة عبد الحميد الدبيبة مثلها مثل حكومة فائز السراج، كانت مجرد تجربة من تجارب الحل لكنها لم تنجح” مشددًا على أن حالة “الشرعية المختلف عليها في ليبيا يجب أن تتوقف من أجل نهضة ليبيا وتطوير حياة الليبيين”.

وقال إن التوصل إلى الحل والخروج من الأزمة الليبية يتم عبر انتخابات تأتي عقب اتفاق كل من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب على قاعدة دستورية تجري من خلالها انتخابات برلمانية. وبعد انتخاب مجلس النواب يتم تشكيل الحكومة الليبية التي سيكون على رأسها السيد فتحي باشاغا إذا ما تمكن من دخول العاصمة طرابلس، على حد تعبيره.

وكان الدبيبة قد أوضح أن حكومته جاهزة لإجراء الانتخابات بعد إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التاريخ المحدد لها. وأكد أنه لن يقبل بتقاسم السلطة من أجل التمديد ولن يقبل بالصفقات المشبوهة بحسب كلامه.