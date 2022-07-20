رغم تعرضها للتنمر سابقا.. مذيعة في لبنان تهاجم اللاجئين السوريين وتفجر غضبا عارما (فيديو)

ساد غضب وجدل واسعين في لبنان إثر تصريحات للإعلامية داليا أحمد هاجمت فيها اللاجئين السوريين في بلادها بأسلوب وصفه متابعون بالاستفزازي والمتناقض.

ودعت الإعلامية اللاجئين للعودة إلى بلادهم في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعصف بلبنان حيث قالت “عشنا معكم أحلى سنين من الانهيار وأكلنا معكم بالخبز المدعوم بنفس الصحن”.

وأضافت “أضأنا بيوتنا من نفس الكهرباء المدعومة وتعالجنا بنفس الأدوية المدعومة واستخدمنا معًا نفس البنزين المدعوم، وكمان وفرنا غالونات بنزين تبعتوها للأهل والأحباب في الشام”، ثم تابعت “الآن للأسف ما عندنا شيء نتقاسمه معكم غير الهجرة”.

إعلامية في #لبنان تهاجم اللاجئين السوريين رغم تعرضها سابقاً لحملة عنصرية بسبب لون بشرتها! pic.twitter.com/6hO4TmwbUG — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) July 19, 2022

ويُشار إلى أن مدونين لبنانين كانوا قد تضامنوا سابقًا مع الإعلامية داليا أحمد بعد أن تعرضت لحملة هجوم بسبب لون بشرتها وأصولها غير اللبنانية.

وأعاد رواد مواقع التواصل، تداول مقطع فيديو للإعلامية داليا تحدثت فيه عن معاناتها مع العنصرية، لتذكيرها بموقفهم المتضامن معها سابقًا.

وتعليقًا على تناقض مواقف الإعلامية، غرّد المعارض السوري بسام جعارة قائلًا “يبدو أن الذين تنمروا على مذيعة قناة الجديد داليا أحمد السودانية الأصل أدركوا الآن بعد تنمرها ضد اللاجئين السوريين أنهم كانوا يتنافسون في سباق عائلي عنصري!”.

فيديو داليا أحمد وهي بتمنن السوري وبتطلب منه يرحل من لبنان كونه "سبب الأزمة" عم يتعامل معه فئة كبيرة من الناس (منها "تقدميين") إنه توصيف للواقع، وبالتالي مش عنصرية.

في سوء فهم واضح جداً لشو يعني عنصرية بلبنان، وكأنها محصورة بأقصى أنواع العنف غير المبرر فقط. — سارة 🇵🇸 (@hakinasawi) July 19, 2022

وعلّق الباحث محمد السكري “ما يتعرض له السوريون تجاوز حد المنطق. الناس باتت تعاني من أزمة ذاتية تتعلق بهويتها الإنسانية، حتى مجتمعات ما قبل التحضر لم تكن بهذا السوء”.

وكتب فواز شحادة “من المعيب على داليا أحمد التطرق لقضية اللاجئين السوريين بهذه الطريقة لأن شريحة واسعة جدا من السوريين المهجّرين على يد الأسد هم وحدهم من تضامنوا معها عندما تعرضت لموقف عنصري قبل أشهر”.

حزين على الكلام الذي قالته #داليا_أحمد والذي لا يمت بصلة للانسانية. خطاب كراهية بذريعة حرية رأي وتعبير، قد يعرض حياة وحقوق وأملاك وحريات آلاف اللاجئين السوريين وابناء المجتمع المضيف الكريم، للخطر عذراً يا #لبنان يا بلد الثقافة والأدب والفن والحب https://t.co/csauzT059a — قصي دالي Qusay Dali (@QusayDali) July 20, 2022

وتساءلت إحدى المغردات “أهكذا رد الجميل لمن ساندكِ يا داليا؟، فيما علقت أخرى “أين العنصرية في الموضوع؟ إنها تتحدث عن واقع حال”.

وعلق العميد بقوله “أليس من فترة كانت داليا أحمد تشكي وتبكي من العنصرية التي مورست عليها من اللبنانيين بسبب لون بشرتها ولأنه أصولها ليست لبنانية؟ لكن هي قبلت الآن أن تمارس العنصرية ضد شعب كامل”.

داليا أحمد مذيعة قناة الجديد قررت أنها تشارك بالخطاب العنصري ضد السوريين بأسلوب مبتذل واستعراضي تافه

يذكر أنو من فترة ما بعيدة كانت متدايقة كتير لأنو كان جمهور حزب الله وحركة أمل عاملين عليها حملات عنصرية بسبب أصولها السودانية وبسبب لون بشرتها pic.twitter.com/CtMBqdhHOu — Safi Khamis (@safi_khamis) July 18, 2022

اللاجئون السوريون في لبنان

ووفق تقديرات رسمية، يعيش في لبنان نحو 1.5 مليون لاجئ سوري غادروا بلادهم بسبب ظروف الحرب، بينهم حوالي 855 ألفًا مسجلون رسميًّا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو ما يقارب ربع سكان لبنان.

ويعيش اللبنانيون واللاجئون السوريون على حد سواء تحت وطأة انفجار للأسعار بسبب أزمة السيولة وارتفاع تكلفة الواردات، كما بلغ معدل التضخم مستويات عالية، وتضاعفت بشكل خاص أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 5 مرات.

داليا أحمد مذيعة سودانية – مصرية تعرضت للعنصرية بسبب لون بشرتها الداكن يوماً ما .. للعلم بأن الإعلامي عندما يكون عنصرياً يفقد قدراته الإعلامية و رسالته التي يحملها .. عودي إلى بلادك تِبعاً لمنطقك الغبي. https://t.co/48gi03cBO9 pic.twitter.com/z4zWTXi6sc — الـــزيــبـــق 🦁 (@Thezaybk) July 18, 2022