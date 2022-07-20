تحدث عن ملف العملية العسكرية في سوريا.. أردوغان يدعو القوات الأمريكية لمغادرة شرق الفرات

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، القوات الأمريكية إلى مغادرة المناطق الواقعة شرقي نهر الفرات في سوريا.

وأضاف أردوغان في تصريحات للصحفيين لدى عودته من زيارته لإيران “ملف العملية (العسكرية) الجديدة شمالي سوريا سيظل مدرجًا على أجندتنا إلى حين تبديد مخاوفنا المتعلقة بأمننا القومي”.

وأكد أن التنظيمات الكردية المسلحة “تعتقد عبثًا أنها تستطيع خداع الجيش التركي من خلال رفع علم النظام شمالي سوريا”.

وأوضح أنه وفقًا للنتيجة التي خرجت بها مفاوضات عملية أستانة، فإنه ينبغي للولايات المتحدة في الوقت الحالي مغادرة مناطق شرقي الفرات.

وأشار إلى أن تطلعات تركيا هي أيضًا انسحاب واشنطن من شرقي الفرات “لأنها تغذي التنظيمات الإرهابية، ولأنه بمجرد انسحابها فإن عملية مكافحة الإرهاب ستصبح أسهل”، حسب قوله.

وأضاف أن تركيا وروسيا وإيران “ستتحد ضد التنظيمات الإرهابية التي تقوم في الوقت الحالي باستغلال آبار النفط في شرقي الفرات وبيعها للنظام”.

ولفت أردوغان إلى “استمرار الولايات المتحدة في دعمها للتنظيمات الإرهابية بما في ذلك خلال عهد الرؤساء السابقين، بآلاف الشاحنات المحملة بالسلاح والمعدات والذخيرة”.

وتابع “نريد أن تكون روسيا وإيران معنا في مكافحة التنظيمات الإرهابية على بعد 30 كم من الحدود الجنوبية لتركيا، وعليهما إمدادنا بالدعم اللازم”.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ليس لديها مشاكل فيما يتعلق بوحدة الأراضي السورية.