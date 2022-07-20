البرتغال تسجل أكثر من ألف وفاة بسبب الحر وحرائق في بريطانيا وفرنسا (فيديو)

سجلت البرتغال أكثر من ألف وفاة بسبب موجة الحر الحالية، وشددت كبيرة مسؤولي الصحة، الثلاثاء، على ضرورة أن تتجه البلاد إلى مواجهة آثار تغير المناخ في الوقت الذي يستمر فيه ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت جراسا فريتاس كبيرة مسؤولي الصحة، إن “البرتغال من بين إحدى مناطق العالم التي يمكن أن تكون (أكثر) تأثرا بالحرارة الشديدة”.

وتجاوزت درجات الحرارة في المناطق التي يضربها الجفاف في البرتغال 40 درجة مئوية الأسبوع الماضي. ورغم أن درجات الحرارة انخفضت خلال الأيام القليلة الماضية، قالت فريتاس إنها لازالت فوق المعدلات العادية في مثل هذا الوقت من السنة.

وسجلت السلطات الصحية ارتفاعًا في عدد الوفيات وصل إلى 1063، إلى غاية يوم 18 يوليو/تموز الجاري.

موجة حرّ تضرب أوروبا.. حرائق غابات متواصلة ودرجات حرارة قياسية pic.twitter.com/RQNpTQRmhT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 19, 2022

ومن جهتها، أفادت وسائل إعلام فرنسية، الثلاثاء، بأن حرائق الغابات في منطقة جيروند جنوب غربي البلاد، تسببت بإجلاء 32 ألف شخص عن منازلهم.

ويسعى رجال الإطفاء لإخماد النيران المستعرة منذ 7 أيام وسط جو ملتهب ودخان كثيف، بحسب ما ذكرت قناة “فرانس 24” المحلية.

وأضافت أن الحرائق حولت الأشجار والنباتات في المنطقة إلى رماد على مساحة 17 ألف هكتار خلال أسبوع فقط، وهي حصيلة لم تشهدها فرنسا منذ 30 عامًا.

وأوضحت أن عمليات رجال الإطفاء تتعرقل بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية وهبوب الرياح.

ورغم تعبئة 1700 من رجال الإطفاء و9 طائرات تبدو الحرائق خارجة عن السيطرة، ما دفع السلطات إلى إجلاء 32 ألفا منهم 16 ألف شخص، أمس الإثنين فقط.





وسجلت بريطانيا أعلى درجة حرارة في المملكة المتحدة على الإطلاق مع امتداد الموجة الحارة من الجنوب إلى غرب أوربا.

ويستعد جنوب وغرب ألمانيا وبلجيكا أيضا لتسجيل درجات حرارة يحتمل أن تكون قياسية مع توجه الموجة الحارة، التي يعزوها العلماء إلى تغير المناخ، شمالا وشرقا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بريطانيا إن البلاد سجلت درجة حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية في وقت سابق الثلاثاء لأول مرة على الإطلاق في المملكة المتحدة.

وأعلنت بريطانيا حالة “طوارئ وطنية” بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل لم يسبق له مثيل.

بعد تسجيل درجات حرارة قياسية في أوربا.. الحر يذيب مدرج قاعدة عسكرية بريطانية

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وقال وزير النقل جرانت شابس إن الأمر سيستغرق عدة سنوات قبل أن تتمكن بريطانيا من تحديث بنيتها التحتية بالكامل للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة، بعد أن ظهرت علامات الأضرار على مدرجين على الأقل والتواء بعض قضبان القطارات.

وتشهد أغلب أنحاء أوربا موجة حارة شديدة بلغت فيها درجات الحرارة نحو 45 درجة مئوية في بعض المناطق.

وأفاد تقرير أصدرته الأمم المتحدة في فبراير/شباط الماضي أنه مع تغير المناخ الذي يسببه الإنسان والذي يؤدي إلى الجفاف، من المتوقع أن يزداد عدد حرائق الغابات الشديدة بنسبة 30٪ في غضون 28 عامًا.