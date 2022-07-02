وسط صراخ وذعر.. جنود الاحتلال يختطفون طفلًا من والدته لاعتقاله في بيت لحم (فيديو)

اختطف جنود الاحتلال الإسرائيلي طفلًا من يد والدته، أمس الجمعة، في بلدة كيسان بمدينة بيت لحم.

وأخذ الجنود الطفل حسن موسى حسين العبيات بعدما فشلت محاولات الأم ونسوة أخريات من الحي في مقاومتهم.

وأظهر مقطع فيديو التقطته إحداهن، كيف جذب الجنود الطفل حسن من يد والدته، وسط ذعر وصراخ نساء وأطفال آخرين.

وقد حاول الطفل حسن، المقاومة والإفلات من يد جنود الاحتلال دون أن يتمكن من ذلك.

واعتقل الاحتلال الإسرائيلي الطفل الصغير على خلفية احتجاج نحو 50 من أهالي قرية كيسان في محافظة بيت لحم على تلوّث الجوّ نتيجة لنشاط كسّارة إسرائيليّة تعمل قرب القرية.

وأكدت الأم لجنود الاحتلال أن طفلها لم يشارك في الاحتجاج، وبدا الطفل وهو يصرخ رعبًا.

وشهدت بيت لحم في 27 مايو/أيار الماضي، استشهاد الطفل زيد محمد غنيم (14 عامًا) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة الخضر.

وأفاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأطفال بالاعتقال والقتل.