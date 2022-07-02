النائب العام الفلسطيني للجزيرة: وافقنا على تسليم الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة لأمريكا

أكد النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب أن السلطة الفلسطينية وافقت على تسليم الجانب الأمريكي الرصاصة التي قتلت الزميلة شيرين أبو عاقلة لإجراء فحص جنائي لها.

وقال الخطيب في تصريحات للجزيرة اليوم السبت “لثقتنا بأن قوات الاحتلال هي التي أطلقت المقذوف، وافقنا على فحص الأمريكيين له”، مؤكدًا حصولهم على العديد من الضمانات من المنسق الأمريكي بعدم تسليم المقذوف لإسرائيل.

وشدد المدعي العام على أن السلطة لن تسلّم الرصاصة للجانب الإسرائيلي على الإطلاق.

عاجل | النائب العام الفلسطيني للجزيرة: وافقنا على قيام الجانب الأمريكي بالفحص الجنائي على الرصاصة التي قتلت شيرين — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) July 2, 2022

وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد أعلنت قبل أيام أن الزميلة شيرين أبو عاقلة قُتلت بنيران إسرائيلية أثناء تغطيتها لعملية دهم القوات الإسرائيلية منزل أحد المطلوبين بجوار مخيم جنين.

وقالت المتحدثة باسم المفوضة رافينا شمدساني “جميع المعلومات التي جمعناها -بما في ذلك من الجيش الإسرائيلي والنائب العام الفلسطيني- تؤكد حقيقة أن الطلقات التي قتلت شيرين أبو عاقلة وأصابت زميلها علي الصمودي صدرت عن قوات الأمن الإسرائيلية، وليست طلقات عشوائية صادرة عن مسلحين فلسطينيين كما قالت السلطات الإسرائيلية في البداية”.

ويأتي ذلك بعد أيام من نشر شبكة الجزيرة صورة للرصاصة التي اغتيلت بها الزميلة شيرين. وقال تحقيق أجرته الشبكة إن الرصاصة انطلقت من بندقية من طراز (M4).

وأشار التحقيق إلى أن الرصاصة كانت من عيار 5.56 ملم الذي تستخدمه قوات الاحتلال، موضحًا أن تشوهًا أصاب الرصاصة بعد دخولها رأس شيرين وارتطامها بالخوذة التي كانت ترتديها.

تحقيق #الجزيرة يشير إلى أن:

• الرصاصة التي أصيبت بها #شيرين_أبو_عاقلة كانت من عيار 5.65 ملم وتستخدمها قوات الاحتلال

• الرصاصة تشوهت بعد دخولها رأس #شيرين وارتطامها بالخوذة التي كانت ترتديها

• الرصاصة التي أصيبت بها #شيرين_أبو_عاقلة خرجت من بندقية طراز (إم 4) pic.twitter.com/YfmvSfvRX9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 16, 2022

وكانت الزميلة شيرين ترتدي سترة واقية من الرصاص كُتبت عليها كلمة “صحافة” بوضوح وخوذة واقية عندما أصيبت برصاصة أسفل خوذتها، كما أصيب المنتج في قناة الجزيرة الصحفي علي الصمودي في الجهة العلوية من الكتف الأيسر.

وزعم تحقيق إسرائيلي أوّلي أنه “من المستحيل أن يتم على الفور تحديد مصدر الرصاصة التي قتلت مراسلة قناة الجزيرة”.

وترفض إسرائيل الدعوة إلى إجراء تحقيق دولي، زاعمة “جدية” الإجراءات القانونية الداخلية.