الاتحاد التونسي للشغل يعلن “الحياد” حيال الاستفتاء على الدستور (فيديو)

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل -أكبر منظمة نقابية في البلاد- قراره اليوم السبت ترك حرية الاختيار للآلاف من قواعده العمالية بشأن الاقتراع في الاستفتاء الشعبي على الدستور المقترح المقرر إجراؤه يوم 25 يوليو/تموز الجاري.

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في كلمة عقب اجتماع هيئته العليا “في ظل تنوع الاتحاد والعائلة النقابية فإنه فوض لهم ولكل من يتقاطع معنا في الأهداف حرية الاختيار والإقبال على يوم الاستفتاء”.

وأضاف “في الدستور (المقترح) هناك إيجابيات على غرار باب الحقوق والحريات الذي كان موجودًا أيضًا في دستور 2014”.

وأردف أن الدستور المقترح يحوي أيضًا “هنات على غرار تركز السلطة بيد واحدة وغياب ذكر مدنية الدولة”.

"لا نعتقد أن هذا الشخص مجنون بل هو يعبر عن مصالح".. الهمامي يعلق على دستور #قيس_سعيد #تونس pic.twitter.com/vPcLzXyK1J — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 1, 2022

ويتكون مشروع الدستور الجديد الذي نُشر في الجريدة الرسمية للبلاد، الخميس، من 142 فصلًا توزعت على 10 أبواب، وبعض الأبواب تحتوي على أقسام فرعية.

وبحسب مشروع الدستور، فإن نظام الدولة التونسية هو النظام الجمهوري، كما يعيّن الرئيس رئيس الحكومة وأعضاءها باقتراح من الأخير.

ووفق النص ذاته، فإن رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضوٍ منها تلقائيًّا أو باقتراح من رئيس الحكومة، كما أنه لا يُسأل عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.

وكان سعيّد قد نشر هذا الأسبوع مشروع الدستور الذي تضمّن صلاحيات واسعة للرئيس ودورًا هامشيًّا للبرلمان، مما أثار انتقادات بأنه يؤسس لحكم الفرد.

ومنذ 25 يوليو من العام الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.

كما قرر إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد، وتقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابًا على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحًا لمسار ثورة 2011”.