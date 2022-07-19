ليبيا.. قيادات الجيش من الشرق والغرب تتفق على توحيد المؤسسة العسكرية

أصدرت قيادات الجيش الليبي من الشرق والغرب، الثلاثاء، بيانًا مشتركًا أعلنت فيه عن اتفاق على تحديد خطوات واقعية لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وتوافقت اللجنة العسكرية المشتركة -خلال اجتماع للجنة في العاصمة طرابلس- على إنهاء النزاع في البلاد، وناقشت ضرورة تسمية رئيس أركان واحد للمؤسسة العسكرية، وشدّدت على الرفض التام لعودة الاقتتال ونبذ العنف ودعم مدنية الدولة.

وتضم اللجنة 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية التابعة لحكومة الوحدة في غرب البلاد و5 من قوات الشرق الليبي بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، يُجرون حوارًا منذ عامين لتوحيد المؤسسة العسكرية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

وأفاد مكتب الإعلام الحربي لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية بأن الاجتماع ناقش استمرار الإجراءات التي بدأت في سبيل توحيد المؤسسة العسكرية وآخر ما وصلت إليه نتائج أعمال اللجنة العسكرية المشتركة في وقف إطلاق النار والحفاظ على السلم والأمن.

عاجل | بيان مشترك لقيادات عسكرية للجيش الليبي من الشرق والغرب: التشديد على الرفض التام لعودة الاقتتال ونبذ العنف ودعم مدنية الدولة — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) July 19, 2022

وقال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة إن رؤية الحكومة واضحة بشأن سبل إنهاء الأزمة الليبية، وذلك عبر توحيد المؤسسة العسكرية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق الدستور.

وأضاف حمودة أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة الذي عُـقد في طرابلس هو اجتماع دوري لم يأتِ بتنسيق من رئيس الحكومة ولم يشارك فيه.

2/لقاءرئيسي الأركان هذين يأتي ضمن مباحثات المسار العسكري للأزمة،ترعاها الأمم المتحدة لتوحيد المؤسسة العسكرية،ورغم أن حكومة الدبيبة هي المسيطرة على العاصمة طرابلس حيث مركز المال والقرار إلا أنها لا علاقة لها بتاتا بهذا اللقاء،ولم يكن هناك ممثل لوزارة الدفاع في هذا اللقاء أو مراسمه — أحمد خليفة (@ahmad_khalifa78) July 19, 2022

وشدد الحاضرون في الاجتماع على “رفضهم التام والمطلق للعودة إلى الاقتتال بين أبناء الوطن الواحد ونبذهم للعنف ودعمهم الكامل لمدينة الدولة وإبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية”.

وأكدوا ضرورة “خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية”.

حماية الحدود

وجرى تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ملف المحتجزين والمفقودين للوصول إلى نتائج عملية في هذا الشأن، وفق البيان.

وكذلك وضع “أسس تبادل وتوحيد البيانات والتنسيق في الأعمال بين رئاسات الأركان النوعية والإدارات المختلفة”، بالإضافة إلى “الاتفاق على وضع برامج تدريب مشتركة حسب الإمكانيات المتوفرة”، بحسب البيان.

وأقر الحاضرون “تفعيل القوة المشتركة المُتفق على تشكيلها باتفاق وقف إطلاق النار، في أكتوبر/تشرين الأول 2020”.

ووُضِعت خطة للبدء في تسيير دوريات حدودية من الوحدات المختلفة لحرس الحدود “لحماية الحدود الليبية ومنع الهجرة غير النظامية وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب داخل الأراضي الليبية”، وفق البيان.

وبحث محمد الحداد رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة، الاثنين، في طرابلس مع عبد الرزاق الناظوري -نظيره في قوات الشرق الليبي- سبل استكمال خطوات توحيد المؤسسة العسكرية.

وتأتي التوافقات بين القيادات العسكرية في وقت تتصاعد فيه مخاوف من انزلاق ليبيا مجددا إلى حرب أهلية في ظل وجود حكومتين متصارعتين.

ومطلع مارس/آذار الماضي، منح مجلس النواب بطبرق (شرق) الثقة لحكومة جديدة كلفها برئاسة فتحي باشاغا وتعمل من مدينة سرت (وسط)، بينما يرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب من الشعب.