“إذا اختاروا المواجهة سيتعرضون للأذى”.. إسرائيل تهدد قادة لبنان وتحذر حزب الله من التصعيد

هددت إسرائيل، الثلاثاء، قادة لبنان بالتعرض لـ”الأذى” حال “اختاروا طريق المواجهة”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في تصريح مكتوب، أصدره عقب جولة برفقة رئيس الحكومة يائير لابيد قرب المنطقة الحدودية “لبنان وقادته يعرفون جيدًا أنهم إذا اختاروا طريق المواجهة، فسوف يتعرضون للأذى ويحترقون بشدة، وإذا اختاروا طريق الاستقرار، فإنهم سيساعدون الشعب اللبناني”.

وأضاف “إسرائيل مستعدة لبذل الكثير من أجل ازدهار جيرانها ومستعدة للتحرك في أي وقت لحماية مواطنيها، نحن مستعدون في جميع المجالات البرية والبحرية والجوية والإلكترونية”.

وقال لابيد إن إسرائيل “مستعدة للتصرف ضد أي تهديد”، وأضاف “نحن لا نسعى إلى المواجهة، ولكن كل من يحاول مهاجمة سيادتنا أو المواطنين الإسرائيليين سيتعلم بسرعة كبيرة أنه ارتكب خطأ فادحًا”.

وتابع “إسرائيل معنية بأن يكون لبنان جارًا مستقرًا ومزدهرًا، وليس منصة لإرهاب حزب الله ولا أداة إيرانية”.

رئيس الوزراء لابيد زار المنطقة العسكرية الشمالية والحدود اللبنانية وقال: "إسرائيل تريد أن لبنان سيكون جارا مستقرا ومزدهرا لا يشكل منصة للإرهاب الذي يمارسه حزب الله ولا يشكل أداة بيد إيران. عمليات حزب الله تعرض لبنان ومواطنيه ورفاهيتهم للخطر. pic.twitter.com/pEowTNmDFG — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) July 19, 2022

وهاجم لابيد إيران قائلا إنها “أكبر مُصدّر للإرهاب في العالم”، مشيرا إلى أن إسرائيل وبالتوازي مع دول أخرى في المنطقة “سيعملون لمنع طهران من تقويض الاستقرار الإقليمي”.

وأمس الاثنين، أعلن جيش الاحتلال إسقاط طائرة مُسيّرة، قال إن حزب الله أطلقها باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال لابيد “عدوان حزب الله غير مقبول وقد يدفع المنطقة برمتها إلى تصعيد لا ضرورة له”.

لا نريد المواجهة ولكن لا نقبل بتصرفات حزب الله العدوانية التي قد تقود المنطقة إلى تصعيد غير مرغوب فيه, خاصة حين يملك لبنان فرصة حقيقية لتطوير موارده الطاقية. إسرائيل مستعدة للعمل ضد أي تهديد كان. من سيحاول خرق سيادتنا أو المساس بمواطنينا سيكتشف سريعا أنه ارتكب خطأ فادحا". — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) July 19, 2022

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت القوات الإسرائيلية إسقاط 3 طائرات مسيرة فوق البحر الأبيض المتوسط أطلقها حزب الله باتجاه حقول الغاز.

وتبادل مسؤولون إسرائيليون ومنتمون لحزب الله التهديدات على خلفية الخلاف حول الحدود البحرية بين البلدين.