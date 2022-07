رئيس أوكرانيا يقيل مسؤولَيْن كبيرين “بتهم الخيانة” ويرفض قرار كندا إعادة توربين الغاز الروسي

أقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، رئيس جهاز أمن الدولة والمدعية العامة، بعد تسجيل مئات الدعاوى الجنائية بشأن أنشطة خيانة من موظفين في مكاتب الادعاء العام وهيئات التحقيق.

وقال زيلينسكي، في بيان، اتخذت قرارًا بعزل المدعية العامة (إيرينا فينيديكتوفا) من منصبها وإقالة رئيس جهاز أمن الدولة (إيفان باكانوف).

وأضاف أنه سيتم تقييم الإجراءات المحددة وأي تقاعس من جانب أي مسؤول في قطاع الأمن ووكالات إنفاذ القانون.

وأوضح الرئيس أنه حتى اليوم، تم تسجيل 651 دعوى جنائية بشأن أنشطة التعاون والخيانة لموظفين في مكاتب الادعاء العام وهيئات التحقيق السابق للمحاكمة ووكالات إنفاذ القانون.

وحسب وكالة الأنباء الأوكرانية، فإن زيلينسكي، عيّن بمرسوم رئاسي أوليكسي سيمونينكو في منصب المدعي العام بالإنابة.

وعلى صعيد العمليات الميدانية قالت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم الاثنين، إن روسيا استعانت بشركة المتعاقدين العسكريين الخاصة (فاغنر) لتعزيز قواتها على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث للمعلومات أن فاغنر تخفض معايير التجنيد وتوظف مدانين وأفرادا كانوا مدرجين على القوائم السوداء، مما قد يؤثر في فعالية الجيش الروسي.

من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، إن الوزير سيرجي شويجو وجه الجيش إلى أن تكون أولويته هي تدمير الصواريخ وقذائف المدفعية الأوكرانية البعيدة المدى.

وتقول كييف إنها نفذت سلسلة من الضربات الناجحة لـ30 من المراكز اللوجيستية ومستودعات الذخيرة الروسية باستخدام قاذفات متعددة الفوهات تلقتها في الفترة الأخيرة من الغرب.

ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية اليوم الاثنين نقلًا عن مصادر مطلعة أن كندا أرسلت توربين خط أنابيب غاز نورد ستريم إلى ألمانيا على متن طائرة يوم 17 يوليو/تموز بعد الانتهاء من إصلاحه.

وقالت الصحيفة إن الأمر سيستغرق ما بين 5 و7 أيام أخرى حتى يصل التوربين إلى روسيا ما لم تكن هناك مشكلات تتعلق بالخدمات اللوجستية والجمارك.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أبلغ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الأحد، أن الأوكرانيين لن يقبلوا أبدًا قرار كندا إعادة التوربين المخصص لتشغيل خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 1 لأنه سيشجع على المزيد من انتهاكات العقوبات.

Spoke to @JustinTrudeau. Thanked for the continued powerful defense support. Reiterated that the international position on sanctions must be principled. After the terrorist attacks in Vinnytsia, Mykolaiv, Chasiv Yar, etc. the pressure must be increased, not decreased.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 17, 2022