طالبان تدعو المجتمع الدولي مجددا للاعتراف بنظامها الحاكم في أفغانستان

دعا زعيم كبير لحركة طالبان المجتمع الدولي للاعتراف بها، بوصفها الحكومة الأفغانية الرسمية.

ويتنامى الإحباط لدى الحركة إذ لا يزال نظام طالبان غير معترف به من قبل أي دولة في العالم منذ سيطرتها على السلطة مجددًا العام الماضي.

وقال وزير داخلية طالبان سراج الدين حقاني، خلال كلمة أمام حشد في إقليم خوست “من الجيد لهم (المجتمع الدولي) إقامة علاقات دبلوماسية مع أفغانستان. هم يحتاجون لي وأنا أحتاج إليهم”.

وقال “غدًا إذا احتاجوا إلي بشأن مسألة، فأي المبادئ والصيغ سيتحدثون معي استنادًا إليها”.

سرقة الشعب الأفغاني

وطالب حقاني من الولايات المتحدة الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الأفغانية المجمدة في بنوك غربية.

وفي فبراير/شباط الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يقضي بمصادرة 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني.

وسمح القرار للولايات المتحدة بالتصرف في تلك المليارات المودعة لدى مؤسسات مالية أمريكية.

ووصف المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان القرار بأنه “سرقة” لأموال الشعب الأفغاني، معتبرًا أنه يدل على “أعلى مستوى الانحطاط”.

دعوة إلى الدول المسلمة

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، دعا رئيس الوزراء الأفغاني بالوكالة الملا محمد حسن آخوند الدول المسلمة لتكون السبّاقة في الاعتراف رسميًا بالحكومة المؤقتة، حيث أوشك اقتصاد أفغانستان المعتمدة على المساعدات أن يكون على حافة الانهيار.

وقال آخوند “أدعو الدول المسلمة لأخذ زمام المبادرة والاعتراف بنا رسميًا، ومن ثم آمل بأن نتمكن من التطور سريعًا”.

وأكد ضرورة التمييز بين الحكومة الأفغانية المؤقتة والشعب الأفغاني في ظل مخاوف من أن تستفيد حركة طالبان من عودة محتملة للمساعدات الدولية التي كانت تمول 80% من الميزانية الأفغانية.

وقال آخوند في معرض حديثه عن الاعتراف بالحكومة الأفغانية “لا نريد المساعدة من أي طرف كان. لا نريد ذلك من أجل المسؤولين بل من أجل العامة”، مضيفًا أن طالبان نفّذت التزاماتها الأساسية كلها عبر إعادة السلم والأمن.

ولم تعترف أي دولة بعد بالحكومة الأفغانية المؤقتة التي شكلتها حركة طالبان، بينما تراقب الدول الغربية الوضع عن كثب.

واتخذ الوضع الإنساني في أفغانستان منعطفًا مأساويًا منذ أغسطس/آب 2021 بعد عودة طالبان إلى السلطة بسبب غياب السيولة المادية بعد السيطرة الخاطفة على البلاد.