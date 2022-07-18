بعد حكم قضائي.. أردوغان يهدد مجددا بتجميد انضمام السويد وفنلندا للناتو

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن تركيا ستجمد عملية انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) إن لم تتخذا الخطوات اللازمة لتنفيذ شروط أنقرة.

وأشار أردوغان -في خطاب وجهه إلى الشعب التركي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة- إلى مشاركته في قمة زعماء الناتو التي انعقدت بإسبانيا في 27 يونيو/حزيران الماضي، مؤكدا أنه اتخذ موقفا واضحا وقاطعا بشأن سير سياسة توسيع الحلف على ضوء مخاوف تركيا.

وأوضح أردوغان للدول الأعضاء في الحلف أن موافقة تركيا لبدء عملية انضمام السويد وفنلندا مرهونة بقبول الشروط التي طرحتها بلاده على طاولة المفاوضات.

وتابع “أود التذكير مجددا بأننا سنجمد العملية في حال لم يتخذ البلدان (السويد وفنلندا) الخطوات اللازمة لتنفيذ شروطنا”.

وأضاف “لا نرى مؤشرات جيدة من السويد على وجه الخصوص حول تعهداتها لتركيا في هذا الشأن (المتعلقة بطلب الانضمام إلى الناتو)”.

وتقدمت السويد وفنلندا في 18 مايو/ أيار الماضي، بطلب رسمي للانضمام إلى الناتو، بعد أن سرّعت الحرب الروسية ضد أوكرانيا باتخاذ قرار المضيّ في هذا المسار.

وفي 28 يونيو/ حزيران الفائت، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضويتهما في الناتو، على هامش قمة الحلف في مدريد، بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة وتبديد مخاوفها الأمنية.

السويد توقف تسليم أحد أعضاء حركة غولن

وأمس الأحد، أفادت وسائل إعلام سويدية بأن المحكمة العليا السويدية، أوقفت تسليم قيادي كبير في حركة فتح الله غولن إلى تركيا.

ومنعت المحكمة تسليم يلماز آيتان الذي كان يدير مدراس الحركة في أفغانستان إلى تركيا.

ومنذ 2018، يقيم آيتان (48 عاما) في السويد التي تقدم بطلب اللجوء إليها وحصل على تصريح الإقامة الدائمة فيها.

وذكرت صحيفة “Dagens Juridik” المحلية اليومية أن تسليم آيتان إلى تركيا تم إيقافه من قبل المحكمة العليا التي قالت إن تعاطف آيتان مع حركة غولن لا يعد جريمة في السويد.

وكشفت السلطات التركية مؤخرا أن آيتان هو مستخدم لتطبيق الاتصال المشفر باي لوك الذي تستخدمه غولن وهو من بين كبار أعضاء الحركة.

وكانت وزارة العدل التركية قدمت طلبًا إلى السويد لتسليم آيتان بتهمة “تشكيل وقيادة منظمة إرهابية مسلحة”.