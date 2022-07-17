وزير الخارجية السعودي: يدنا ممدودة لإيران ولا يوجد ما يسمى “ناتو عربي”

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، أن يد بلاده ممدودة إلى إيران، مشيرًا إلى أنه “لا يوجد شيء اسمه ناتو عربي”.

وقال الوزير بن فرحان “إن قمة جدة التي عُقدت بعد ظهر السبت ركزت على الشراكة مع الولايات المتحدة”.

وأوضح في مؤتمر صحفي -عقب ختام قمة جدة للأمن والتنمية التي عُقدت بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن- أن “يد المملكة ممدودة للجارة إيران للوصول إلى علاقات طبيعية”، مشيرًا إلى أن “المحادثات التي جرت مع إيران إيجابية لكنها لم تصل إلى نتائج”.

وأعلن فرحان أنه “لم يكن هناك أي رسائل من إيران إلى قمة جدة”، مؤكدًا أن الحوار والدبلوماسية هي الحل الوحيد لبرنامج إيران النووي.

وردًّا على سؤال لأحد الصحفيين، أشار الوزير بن فرحان إلى أنه “لم يُطرح ولم يُناقش أي نوع من التعاون العسكري أو التقني مع إسرائيل”، ولا يوجد أي شيء اسمه “ناتو عربي”.

وأكد فرحان أنه “لا يوجد أي نقاش بخصوص (تحالف دفاعي) مع إسرائيل”.

وبشأن قضية الصحفي جمال خاشقجي، قال وزير الخارجية السعودي “تعاملنا بمؤسسية كدولة وحاسبنا قتلة الصحفي السعودي المقتول في القنصلية السعودية في تركيا جمال خاشقجي، وهذا الأمر حدث مثله في الولايات المتحدة”.

وأشار بن فرحان إلى أن منظومة العمل العربي المشترك وصلت إلى مرحلة “النضج”، مضيفًا “نعرف ما نريد ونعرف كيف نحققه. لا ننتظر أي أحد ليحقق احتياجاتنا”.

وقال “لم نناقش موضوع إنتاج النفط في قمة جدة، و(أوبك بلس) تواصل عملها لتقييم الأسواق وما تحتاجه”.

وتابع وزير الخارجية السعودي “الولايات المتحدة تبقى الشريك الاستراتيجي الأساسي لنا”، مشددًا على أن “شراكة المملكة مع أمريكا قديمة ومستمرة، والاتفاقيات التي وقّعناها مع أمريكا لم تأت بين يوم وليلة”.

وتطرّق الوزير إلى قرار فتح الأجواء السعودية للطيران المدني، مشددًا على أن ذلك القرار “لا يعني أي تمهيد لقرار لاحق”.

وشدد على أن “المملكة ملتزمة ببروتوكول شيكاغو الخاص بعبور الأجواء” مشيرًا إلى أن “كل طائرات دول العالم سيُسمح لها بعبور الأجواء السعودية طالما تطبّق القوانين في هذا المجال”.

وحول الأزمة اليمنية، قال وزير الخارجية السعودي “نعمل بكل جدية للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار باليمن، وعلى الحوثيين أن يستوعبوا أن مصلحة اليمن في السلام والاستقرار”، مضيفًا “السلاح الإيراني جزء من أسباب استمرار الصراع باليمن”.