قائد الجيش البريطاني يتحدث عن شائعات اعتلال صحة بوتين وإمكانية اغتياله

نفى قائد الجيش البريطاني الأدميرال توني راداكين التكهنات بشأن “اعتلال” صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو إمكانية اغتياله، ووصفها بأنها مجرد “أماني”.

وفي حين ينهمك حزب المحافظين في اختيار خلف لرئيس الوزراء بوريس جونسون، قال راداكين إن على زعيم بريطانيا المقبل إدراك أن روسيا تشكل “التهديد الأكبر” للمملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا التحدي الذي تمثله موسكو سيستمر لعقود.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية بثتها (بي بي سي) “نرى كعسكريين محترفين نظامًا مستقرًا نسبيًا في روسيا. لقد تمكن الرئيس بوتين من قمع أي معارضة. ونرى هرمية استثمرت في بوتين، وبالتالي لم يكن لدى أي شخص في المراكز العليا الدافع لتحدي الرئيس”.

وذكر أن القوات البرية الروسية قد تشكل تهديدًا أقل الآن بعد تعرضها لنكسات في حرب أوكرانيا.

وقدّر راداكين أن غزو أوكرانيا أسفر عن مقتل أو إصابة 50 ألف جندي روسي وتدمير قرابة 1.700 دبابة روسية، بالإضافة إلى نحو 4 آلاف مركبة مدرعة.

Admiral Sir Tony Radakin says President Putin is "unable to match the people to the equipment he has" as Russians avoid being called up to fight in Ukraine #SundayMorning https://t.co/3Cdz2i1kRz pic.twitter.com/hMMiVqVmdA

"The [Russian] force is especially struggling in terms of morale"

وأردف “لكن روسيا لا تزال قوة نووية، ولديها قدرات إلكترونية وفضائية وبرامج خاصة للعمل في أعماق المياه، لذا بإمكانها تشكيل تهديد للكابلات التي تمر تحت الماء وتسمح للمعلومات بالانتقال الى جميع أنحاء العالم”.

ولفت راداكين الى أن حرب أوكرانيا ستهيمن على التقارير العسكرية التي سيتلقاها خلف جونسون عندما يتولى المنصب في 6 سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال “علينا تذكير رئيس الوزراء بالمسؤولية غير العادية التي تقع على عاتقه لكون المملكة المتحدة قوة نووية”.

وفيما يتعلق بزيارته الأخيرة لكييف، قال إن الجيش الأوكراني يعتقد “بصورة قاطعة” أنه سوف يفوز في الحرب.

"These are not military targets, these are acts of terrorism"

Chief of the Defence Staff Admiral Sir Tony Radakin says that President Putin "creating civilian casualties" in Ukraine reflects "how Russia is struggling"#SundayMorning https://t.co/0B8AwSg8f5 pic.twitter.com/NeCJ9rs73p

