“قهر”.. صورة المحامي عمرو إمام بعد الإفراج عنه تثير صدمة مصريين (فيديو)

أثارت صورة المحامي الحقوقي عمرو إمام عقب قرار السلطات المصرية إخلاء سبيله بعد 3 سنوات على اعتقاله، صدمة كبيرة لدى رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وأمس السبت، قررت السلطات القضائية إخلاء سبيل ناشطين سياسيين محبوسين، بينهم رئيس تحرير الأهرام الأسبق الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة، والمحامي الحقوقي عمرو إمام.

وأعلن عضوان في لجنة العفو الرئاسي بدء تنفيذ إفراجات قضائية وشرطية بحق عدد من الناشطين وأصحاب الرأي.

وقارن ناشطون بين الصورة التي بدا عليها إمام قبل دخوله السجن، وما طرأ على حالته بعد الإفراج عنه، متسائلين عما تعرض له داخل محبسه وما يلاقيه آلاف المعتقلين الذين قضوا فترات تصل لأضعاف سنوات حبس إمام.

The difference between the two photos is 3 yrs in Sisi's prisons.

"You know that I hate the whole “You are free and imprisonment will not break you” tone. Every time I’m jailed, a piece of me breaks, just like every time someone else is imprisoned, a piece of us breaks" #FreeAlaa pic.twitter.com/7k0BLW0Qit

