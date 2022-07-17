خفر السواحل اليوناني يُجبر مهاجرين على العودة إلى المياه الإقليمية التركية في بحر إيجة (فيديو)

أجبر حرس السواحل اليوناني مهاجرين غير نظاميين على العودة إلى المياه الإقليمية التركية في بحر إيجة الفاصل بين تركيا واليونان.

ونشرت وزارة الدفاع التركية مقطعًا مصورًا عبر منصاتها قالت عنه “رصدت طائراتنا المسيّرة دفع زورق حرس السواحل اليوناني (LS-930) زورقَي نجاة لمهاجرين غير نظاميين إلى المياه الإقليمية التركية في بحر إيجة، شرق مضيق ديليك، منتهكة بذلك المياه الإقليمية التركية”.

وأبلغت الوزارة قيادة خفر السواحل بانتهاك المياه الإقليمية، التي وقعت على بعد 1.5 كيلومتر من سواحل البلاد، وأعلنت عن إنقاذ المهاجرين.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع أن سفينة لخفر السواحل اليونانية كادت تصطدم بزورق النجاة الصغير.

واتهمت أنقرة فرونتكس مرارًا بإجبار المهاجرين على الابتعاد عن الحدود، وتسلطت الأضواء على الوكالة تدقيقًا في ممارساتها ومدى الشفافية.

1⃣ Ege Denizi’nde, Dilek Boğazı doğusunda Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu LS-930 tarafından 2 adet can salında bulunan düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği, aynı zamanda kara suyu ihlali yapıldığı Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edilmiştir.#MSB pic.twitter.com/qnPfNnX0e5 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 17, 2022

وتستضيف تركيا قرابة 4 ملايين سوري، وهو أكبر عدد من اللاجئين في العالم، بالإضافة إلى نحو 300 ألف أفغاني، وقالت إنها لا تستطيع قبول المزيد من المهاجرين.

وأكدت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، أنها أصيبت بهلع شديد إزاء الأنباء التي تفيد بوفاة المهاجرين على الحدود اليونانية.

ودعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في وقت سابق، إلى إجراء تحقيق عاجل في وفاة المهاجرين.