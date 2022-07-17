للمرة الأولى.. تركيا تعلن دخول منظومة الدفاع الجوي “شاهين” للخدمة في الجيش (فيديو)

كشفت هيئة الصناعات الدفاعية التركية عن إنتاجها لمنظومة دفاع جوي مخصصة لمواجهة الطائرات المسيّرة الصغيرة، أطلقت عليها اسم “شاهين” وتعني الصقر.

وأعلن إسماعيل دمير -رئيس الصناعات الدفاعية التركية- عن دخول منظومة شاهين Sahin للدفاع الجوي القصير المدى، المضادة للطائرات المسيّرة الصغيرة والانتحارية، الخدمة في الجيش التركي بعد الانتهاء من التجارب بنجاح.

والمنظومة من إنتاج شركة (أسيلسان) التركية، وتعمل على رصد الطائرات المسيّرة الصغيرة الحجم، ثم تدميرها بمدفع 40 مم يطلق قنابل متفجرة.

Mini/Mikro İHA’ların imhası için geliştirilen #ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha Sistemi ilk kez envantere girdi. Kolay intikal ve kurulum özelliklerine sahip ŞAHİN, kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi alanlarda kullanılabilecek. Hayırlı olsun. ➡️ @aselsan pic.twitter.com/gCmCpAU9IU — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) July 17, 2022

وتم تطوير نظام شاهين لتدمير الطائرات المسيّرة ذات الأجنحة الدوارة والثابتة الأجنحة وتهديدات الطائرات النموذجية، ويحتوي على ميزات تتبُّع الهدف وحسابات مقذوفاته من خلال التوجيه إلى الموقع المُبلَّغ عنه من الرادار.

كما تتميز المنظومة الجديدة بسرعة النقل والتشغيل، وهي معنية بحماية المنشآت والحدود من الطائرات المسيّرة الانتحارية والصغيرة.

ASELSAN'ın geliştirdiği 'İHA avcısı' Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi ilk kez envantere girdi.

📍Kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi alanlarda kullanılabilecek. pic.twitter.com/empZRphkg5 — Blgc🇹🇷Hamiyet (@Blgc_HamiyeT) July 17, 2022

وأُسِّست أسيلسان عام 1975، بمبادرة من مؤسسة (تعزيز القوات المسلحة التركية)، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات، وتشتهر الشركة بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية.

وتُعد أسيلسان من الشركات التركية الرائدة في تصميم وإنتاج وتركيب أدوات وأنظمة الاتصالات بين القوات البرية والجوية والبحرية، وفقًا للمعايير العسكرية.