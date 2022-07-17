سياسة|تركيا

للمرة الأولى.. تركيا تعلن دخول منظومة الدفاع الجوي “شاهين” للخدمة في الجيش (فيديو)

منظومة دفاع شاهين (صحيفة يني شفق التركية)
17/7/2022-|آخر تحديث: 17/7/202204:02 PM (مكة المكرمة)

كشفت هيئة الصناعات الدفاعية التركية عن إنتاجها لمنظومة دفاع جوي مخصصة لمواجهة الطائرات المسيّرة الصغيرة، أطلقت عليها اسم “شاهين” وتعني الصقر.

وأعلن إسماعيل دمير -رئيس الصناعات الدفاعية التركية- عن دخول منظومة شاهين Sahin للدفاع الجوي القصير المدى، المضادة للطائرات المسيّرة الصغيرة والانتحارية، الخدمة في الجيش التركي بعد الانتهاء من التجارب بنجاح.

والمنظومة من إنتاج شركة (أسيلسان) التركية، وتعمل على رصد الطائرات المسيّرة الصغيرة الحجم، ثم تدميرها بمدفع 40 مم يطلق قنابل متفجرة.

وتم تطوير نظام شاهين لتدمير الطائرات المسيّرة ذات الأجنحة الدوارة والثابتة الأجنحة وتهديدات الطائرات النموذجية، ويحتوي على ميزات تتبُّع الهدف وحسابات مقذوفاته من خلال التوجيه إلى الموقع المُبلَّغ عنه من الرادار.

كما تتميز المنظومة الجديدة بسرعة النقل والتشغيل، وهي معنية بحماية المنشآت والحدود من الطائرات المسيّرة الانتحارية والصغيرة.

وأُسِّست أسيلسان عام 1975، بمبادرة من مؤسسة (تعزيز القوات المسلحة التركية)، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات، وتشتهر الشركة بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية.

وتُعد أسيلسان من الشركات التركية الرائدة في تصميم وإنتاج وتركيب أدوات وأنظمة الاتصالات بين القوات البرية والجوية والبحرية، وفقًا للمعايير العسكرية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر