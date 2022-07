الهند.. فيديو لتعذيب مسلميْن والشرطة تعلن القبض على الجناة

تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي في الهند فيديو يوثق تعذيب شخصيْن مسلميْن نشرته منصة (هندوتفا ووتش) المعنية برصد اعتداءات الهندوس المتطرفين على الأقليات بالهند وعلى رأسها المسلمين.

وذكرت المنصة الهندية أن الحادثة وقعت في مدينة (شاهجاهانبور) بولاية أوتار براديش (شمالي الهند) على يد مجموعة من المتطرفين بقيادة ناشط يدعى سونو سينغ، الذي نشر الفيديو على حسابه.

وأكدت شرطة (شاهجاهانبور) الواقعة في بيان على تويتر أمس، وأعلنت القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

Two Muslim men Iftkar Khan & Sabbu were kidnapped & brutally beaten by four goons led by Sonu Singh. When Sabbu asked for water, they urinated on his face saying “Katmulle here is your water).The assault caused fracture in Khan’s left arm. Location: Shahjahanpur, Uttar Pradesh pic.twitter.com/A4pxYsBsrG — HindutvaWatch (@HindutvaWatchIn) July 16, 2022

وأجرت منصة (هندوتفا ووتش) بعض التعديلات البصرية على المقطع لإخفاء بشاعة الممارسات التي تضمنت التبول على أحد الضحايا، إلا أنه ما زال بالإمكان رؤية الدماء وسماع أصوات آلام الضحيتيْن.

وأكدت المنصة الهندية في تغريدة منفصلة أنها تواصلت مع الضحايا الذين أكدوا لها أن الشرطة اتهمت الجناة بالاعتداء فقط دون إدراج جرائم الخطف والكراهية في لائحة الاتهام.

Singh later posted the video on his social media. The police have filed a complaint, but the victim says under milder charges without adding the charge of kidnapping and inflicting grievous injuries. They also denied any communal angle. — HindutvaWatch (@HindutvaWatchIn) July 16, 2022

وأثار المقطع غضب المغردين، وقال شداب أنصاري “من المؤكد أن التقاعس عن الفظائع التي يقودها المتعصبون الهندوس سيغرق بلادنا، وإن لم تتدخل الحكومة سيتحول الأمر إلى حرب مفتوحة لتعذيب الأقليات الهندية، وعما قريب ستكون هناك حرب شاملة”.

Inaction on atrocities led by Hindu fanatics will surely sink our country.

Chaye wala has waged an open war to torture the minorities. It wil result in cold war very sooner…@OIC_OCI @OICatUN @hrw @UNHumanRights @cnni https://t.co/zUJYx4D2p0 — shadab ansari (@shadaba51999266) July 16, 2022

فيما انتقد الناشط سيد سرحان بيان الشرطة قائلًا “دفن العنف الطائفي بتسجيل شرطة شاهجاهانبور لتهم بسيطة، وذلك لن يقدم أي نوع من أنواع الردع للإساءة المنهجية ضد المسلمين الهنود”.