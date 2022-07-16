مُضرب عن الطعام أكثر من 100 يوم.. الجزيرة مباشر تلتقي أسرة الأسير الفلسطيني رائد ريان (فيديو)

قال والد الأسير رائد ريان (28 عامًا) إن ابنه معتقل إداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم 101، إذ اعتُقل في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأضاف يوسف ريان للجزيرة مباشر أن هذه المرة الثانية لاعتقال رائد بعد الأولى في 17 يونيو/حزيران 2019، أمضى خلالها 22 شهرًا قيد الاعتقال الإداري.

وتابع “قبل الإفراج عنه بشهر ونصف تقريبًا، استدعاه ضابط مخابرات المنطقة وهدّده باعتقاله مجددًا، ونفّذ تهديده في غضون 7 أشهر من إطلاق سراحه”.

ويوجد ريان حاليًا في عيادة سجن الرملة بعدما أمضى 51 يومًا في سجن عوفر، وهناك أدخلوا عليه كلبًا داخل الزنزانة -وفق رواية أسرته- ومارسوا بحقه انتهاكات عدة. ونتيجة ضغوط من الأسرى الفلسطينيين بسجن عوفر، وافق الاحتلال على نقل ريان إلى عيادة السجن.

وعن حالة ريان الصحية، قال والده إنهم لا يملكون معلومات واضحة بخصوص حالة ابنه الصحية، إذ يتعرض لحالات إغماء متقطعة وآلام بالمفاصل وتشوّش في الرؤية، مكبّل طوال الوقت بسريره من يديه وقدميه.

وعن التواصل مع ريان، أجاب والده “نتواصل معه من خلال محام، وعندما يزوره المحامي فإن ريان يقابله جالسًا على كرسي متحرك”.

وفي السياق، يواصل خليل عواودة (40 عامًا) إضرابه لليوم الخامس عشر، وذلك بعد تعليقه الإضراب عن الطعام عقب 111 يومًا بناء على وعد بالإفراج عنه، لكن الاحتلال تراجع في وعده وأصدر بحقه أمر اعتقال جديد لمدة 4 أشهر.

والاعتقال الإداري قانون بريطاني يعود إلى عام 1947، ويمارَس على الفلسطينيين بدرجة كبيرة، ويصدر من خلال سلطة سياسية عليا.